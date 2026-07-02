Νικολακόπουλος στο Galacticos by Interwetten: «Ο Αμραμπατ και οι επόμενες 5 μεταγραφές του Ολυμπιακού»!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten αναφέρεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν στο λιμάνι.

Με τις επίσημες υποχρεώσεις ακόμα να αργούν, το βάρος όλων των ομάδων πέφτει στην προετοιμασία και τις μεταγραφές. Στο δεύτερο κομμάτι στάθηκε και ο Κώστας Νικολακόπουλος ο οποίος στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στην προσπάθεια ενίσχυσης του Ολυμπιακού με τον Σοφιάν Άμραμπατ να είναι ψηλά στην λίστα, ενώ μιλάει και για ακόμα πέντε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν τους Πειραιώτες.