Ο Κώστας Νικολακόπουλος εκτός από την αναφορά για το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού σε επίπεδο προετοιμασίας, ανέλυσε και τα των μεταγραφών.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μίλησε για άλλη μία ημέρα στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten τόσο για το πρώτο χρονικά φιλικό με τη Ράκοβ αλλά και τα μεταγραφικά των Πειραιωτών. Ξεκίνησε με μνεία ως προς τις προθέσεις του Γιάρεμτσουκ και συνέχισε με τον Ορτέγα και όλα τα άλλα - ανοιχτά - μεταγραφικά μέτωπα.

