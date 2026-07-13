Ο Δημήτρης Τομαράς μίλησε στους Galacticos by Interwetten και αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού και μίλησε και για τις εκλογές στη Superleague.

Ο Δημήτρης Τομαράς μίλησε στους Galacticos by Interwetten και αναφέρθηκε σε όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις του Ολυμπιακού και στάθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις που... καίνε τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα είπε για την κινητικότητα που υπάρχει για την απόκτηση δεξιού ακραίου μπακ που θα πλαισιώσει τον Πάμπλο Μαφέο ενώ μίλησε για το θέμα του Πέταρ Στάνιτς που έχει... παγώσει χωρίς να υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη. Μάλιστα στάθηκε στον Ζότα Σίλβα που μπορεί να υποστηρίξει τον ρόλο του 10αριού πέρα από αυτή του εξτρέμ.

Αντιθέτως, ο Γιόελ Ρόκα έχει μπει στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και υπάρχει αναμονή για τα τυπικά και να δώσει το παρών στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην κλήρωση της Superleague που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (15/07) και ενώ αναμένεται να φανεί για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος (από τις εκλογές της 14ης Ιουνίου) αλλά και η κλήρωση του προγράμματος.