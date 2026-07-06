Αθανασίου στους Galacticos: «Ο Παναθηναϊκός γέννησε ελπίδα και φουλάρει για αριστερό μπακ»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τις εξελίξεις στο θέμα του αριστερού μπακ.
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο θέμα του αριστερού μπακ, αλλά και στην εικόνα της ομάδας στην προετοιμασία και στα φιλικά.
Σχολίασε επίσης όσα είπε σε συνέντευξή του ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Στέφανος Κοτσόλης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.