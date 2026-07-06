Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τις εξελίξεις στο θέμα του αριστερού μπακ.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο θέμα του αριστερού μπακ, αλλά και στην εικόνα της ομάδας στην προετοιμασία και στα φιλικά.

Σχολίασε επίσης όσα είπε σε συνέντευξή του ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Στέφανος Κοτσόλης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου