Νικολακόπουλος: «Τα 7 εκατ. του Μπρόζοβιτς, Στάνιτς το... κανόνι & οι πολύτιμοι Ζότα - Ρόκα»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, παρέθεσε όλο το σχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten.
Αρχικά ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε - μιλώντας στους Galacticos by Interwetten - στο ότι θα υπάρχουν πρόσωπα από την υπάρχουσα αποστολή του Ολυμπιακού δεν θα βρίσκονται στο β' στάδιο της προετοιμασίας. Στη συνέχεια ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στάθηκε και στον Γιάρεμτσουκ και σε όλα τα μεταγραφικά δεδομένα και θέματα καθώς και για τους Μπρόζοβιτς, Στάνιτς, Ζότα και Ρόκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.