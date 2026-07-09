Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, παρέθεσε όλο το σχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten.

Αρχικά ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε - μιλώντας στους Galacticos by Interwetten - στο ότι θα υπάρχουν πρόσωπα από την υπάρχουσα αποστολή του Ολυμπιακού δεν θα βρίσκονται στο β' στάδιο της προετοιμασίας. Στη συνέχεια ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στάθηκε και στον Γιάρεμτσουκ και σε όλα τα μεταγραφικά δεδομένα και θέματα καθώς και για τους Μπρόζοβιτς, Στάνιτς, Ζότα και Ρόκα.

