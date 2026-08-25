Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Η τρίτη επίθεση του Ολυμπιακού, το ανοιχτό παράθυρο κι ο Βάργκας»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους «Galacticos» για τα μεταγραφικά δεδομένα του Ολυμπιακού και τις εξελίξεις για Πουέρτα, Αλβάρες, Βάγκας, Μέλε και εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει πολλά μέτωπα στο μεταγραφικό προσκήνιο και ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους «Galacticos» για το τι εξέλιξη υπάρχει στις περιπτώσεις που κοιτάνε οι Πειραιώτες.

Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, έχει γίνει τρίτη προσπάθεια για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα και έχει αυξήσει την προσφορά του προς τη Ράσινγκ Σανταντέρ. Η δεύτερη πρόταση που είχε κάνει ήταν ύψους 12 εκατ. ευρώ και η νέα είναι ακόμα μεγαλύτερη, εν αναμονή της απάντησης του ισπανικού συλλόγου.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός για τους Πειραιώτες, κάτι που είχε αναφέρει πριν από λίγες μέρες ο ρεπόρτερ της ομάδας. Από την άλλη, ο Έντσον Αλβάρες δείχνει πιο κοντά από όλους τους χαφ για να πιάσει... λιμάνι και υπάρχει μικρό ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος από τους υπάρχοντες.

Την ίδια στιγμή, για τα σενάρια περί Έσε, ο ατζέντης του Αργεντινού χαφ δεν έχει ζητήσει κανένα ραντεβού με την πλευρά της ομάδας, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη κρούση για την πώληση του.

Όσον αφορά τον Βάργκας, όπως μεταδίδουν στην Ισπανία, ο 28χρονος εξτρέμ δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλλη ούτε σήμερα και πλέον όλα δείχνουν ότι η υπόθεση έχει μπει σε μία ευθεία για να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό.

Στο κομμάτι του δεξιού μπακ, η Βόλφσμπουργκ ζητά έξι εκατ. ευρώ για να πουλήσει τον Γιοακίμ Μέλε αλλά ο Ολυμπιακός δίνει προς το παρόν τρία εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει στη λίστα τόσο ο Μπελγκάλι όσο και ένας ακόμα δεξιός μπακ, με το όνομα του Βαγιαννίδη να μην έχει κάποια βάση.

Ο Καντιλέ που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, η Στράσμπουργκ έβγαλε από τα ταμεία το ποσό των 8+2 εκατ. ευρώ και τον έχει κλείσει για να ενισχύσει τα άκρα της. Μία περίπτωση που είχε τσεκάρει ο Μονραντά.

Τέλος, όσον αφορά τις πωλήσεις, η Λιόν εμφανίζεται ξανά για τον Γιάρεμτσουκ ενώ επιβεβαιώνεται η προχωρημένη διαπραγμάτευση που έχει ο Ολυμπιακός με τη Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον και δεν αποκλείεται να κλείσει σήμερα ή αύριο. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μετακίνηση του, τότε οι Πειραιώτες θα τσεκάρουν τον Κεμπάλ της Παρί.