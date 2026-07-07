Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η διαταγή του Νίκολιτς, ο Κάιρινεν που έπιασε δουλειά κι ο Αλεξίου»
Η ΑΕΚ έπιασε δουλειά στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της, έχοντας στις τάξεις της δύο νέα πρόσωπα. Ο λόγος για τους νεοαποκτηθέντες Κάαν Κάιρινεν και Χρήστο Αλεξίου, για τους οποίους αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten ο Γιώργος Τσακίρης.
Ο διεθνής Φινλανδός χαφ έπιασε ήδη δουλειά, καθώς προπονήθηκε με τους νέους του συμπαίκτες, ενώ ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων κεντρικός αμυντικός έχει ταξιδέψει με την αποστολή, όμως ακόμα δεν έχει προπονηθεί, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά ο δανεισμός του από την Ίντερ.
Από την πλευρά του ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτηση του έστειλε το μήνυμα πως είναι «πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχία» και όπως τόνισε ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου αυτό αποτελεί και «διαταγή» στους ποδοσφαιριστές του, ξεκινώντας με... γκάζια!
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