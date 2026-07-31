Ο Δημήτρης Τομαράς, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Gazzetta, στάθηκε στο πώς διαμορφώνονται τα τελευταία δεδομένα στις μεταγραφές.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού έγινε γνωστή από την UEFA και εκτός από τον γκολκίπερ Ορτέγκα είχε μεταξύ άλλων έξω και τους Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Ξέχωρα από αυτό ωστόσο και από το γεγονός ότι υπάρχει το περιθώριο ως την προσεχή Δευτέρα για 2 αλλαγές υπάρχουν και τα μεταγραφικά τα οποία ανέλυσε ο Δημήτρης Τομαράς, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, στους Galacticos by Interwetten στεκόμενος και στον αριστερό μπακ με τα ονόματα των Σαλάχ Εντίν και Τικνιζιάν αλλά στον χαφ.