Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Ο Σαρακασίδης, η μεταγραφή του χαφ και οι μικροί της προετοιμασίας»

Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στο σκεπτικό της μεταγραφής Σαρακασίδη, στο θέμα της ανανέωσης Γιόβιτς, στο ζήτημα της απόκτησης χαφ και στους μικρούς που θα τσεκάρει ο Μάρκο Νίκολιτς στην προετοιμασία.

Σε μεταγραφή με προοπτική για το μέλλον προχώρησε η ΑΕΚ, καθώς όπως διαβάσατε στο Gazzetta απέκτησε από τον Πανιώνιο τον τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη, ο οποίος τον Νοέμβριο θα γίνει 16 ετών. Ο Γιώργος Τσακίρης στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στη λογική της κίνησης του Δικεφάλου, ενώ ανέφερε πως είναι πιθανό να γίνουν ακόμα τουλάχιστον δύο ανάλογες κινήσεις, με ποδοσφαιριστές αυτής της ηλικίας, οι οποίοι μπορούν να εξελιχθούν σε home-grown players για τη λίστα της UEFA.

«Ανοιχτό» ζήτημα της κιτρινόμαυρης επικαιρότητας είναι η ανανέωση του Λούκα Γιόβιτς, με τον ρεπόρτερ του Δικεφάλου να παραθέτει τη λογική του Σέρβου φορ και παράλληλα να τονίζει πως αναμένεται εν τέλει να υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Πρόθεση του κλαμπ είναι να τελειώσει το θέμα πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία, κάτι που δεν είναι εύκολο.

Όσον αφορά την προετοιμασία της Ένωσης, στην αποστολή θα ταξιδέψουν και κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Ζώης Καραργύρης, ο οποίος είναι σε φάση αγωνιστικής επανόδου μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Εκτός του 19χρονου φορ με τον Μάρκο Νίκολιτς θα δουλέψουν ο στόπερ Σταύρος Ψυρόπουλος, ο δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος και ίσως ακολουθήσει ο κεντρικός αμυντικός Παύλος Τσαραμανίδης.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε και στο θέμα της μεταγραφής χαφ και τόνισε πως υπόθεση είναι σε καλό δρόμο, όμως υπάρχει αναμονή, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το ανάλογο deal.