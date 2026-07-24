Βέργος στους Galacticos by Interwetten: «Οι τομείς που εστιάζει ο Νίκολιτς, εν αναμονή εξελίξεων για τον χαφ»

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Βέργος, μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τους τομείς που εστιάζει ο Νίκολιτς στις προπονήσεις και στο θέμα του χαφ.

Η ΑΕΚ έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς του δεύτερου μισού του βασικού σταδίου προετοιμασίας και ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Άπελντορν της Ολλανδίας, Δημήτρης Βέργος, μετέφερε στους Galacticos by Interwetten όλο το ρεπορτάζ από τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς και τις προσπάθειες για την απόκτηση χαφ.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει εντοπίσει τον ποδοσφαιριστή που αποτελεί ο νέος βασικός στόχος για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένονται οριστικές εξελίξεις, με την εκτίμηση να είναι πως, σε αντίθεση με την περίπτωση του Κάνγκουα, το όνομα δεν θα διαρρεύσει πριν τελειώσει το deal.

Όσον αφορά στο υπάρχον ρόστερ των πρωταθλητών που δουλεύει ο Μάρκο Νίκολιτς γίνονται προπονήσεις με υψηλό τέμπο και φουλ τακτική από τον Σέρβο κόουτς.