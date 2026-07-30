Ο Δημήτρης Τομαράς, ρεπόρτερ του συλλόγου του Ολυμπιακού, μετέφερε όλα τα τελευταία νέα της ομάδας στους Galacticos.

Ο Δημήτρης Τομαράς, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Gazzetta, μίλησε στους Galacticos by Interwetten για όλα όσα αφορούν στον πειραϊκό σύλλογο και την επικαιρότητά του σε επιπεδο μεταγραφών και όχι μόνο. Από τον αριστερό μπακ Σαλάχ Εντίν μέχρι τις πιθανές αποχωρήσεις και ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών για τους 2 αγώνες με τη Ναϊμέγκεν.

