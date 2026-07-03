Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten «Τα δεδομένα για την υπόθεση του χαφ»
Την ερχόμενη Δευτέρα (6/7) η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα αρχίσει το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten τόσο για τους παίκτες που είναι στην transfer list, όσο και για την υπόθεση της μεταγραφής χαφ.
Όπως τόνισε, τόσο ο Νίκλας Ελίασον, όσο και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα ταξιδέψουν με την αποστολή και θα πάρουν την ευκαιρία τους, από τη στιγμή που δεν έχουν φέρει πρόταση, όμως αναμένεται να μην ισχύσει το ίδιο με τους Φραντζί Πιερό και Πάολο Φερνάντες.
Από εκεί και πέρα ειδική αναφορά έγινε στο focus που υπάρχει από πλευράς Δικεφάλου για την ενίσχυση στα χαφ, με την Ένωση να κινείται για αγορά ποδοσφαιριστή.
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