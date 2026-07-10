Τσακίρης στους Galacticos: «O Ριμπάλτα έχει ήδη αποδείξει ότι είναι πολύ ικανός στο κομμάτι της δουλειάς του»
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Ο Γιώργος Τσακίρης μνημόνευσε τις εξελίξεις γύρω από το νέο συμβόλαιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ομάδα της ΑΕΚ.
Ο Γιώργος Τσακίρης, ρεπόρτερ της ΑΕΚ μιλώντας στους Galacticos by Interwetten, στάθηκε στο νέο συμβόλαιο του Ριμπάλτα, ενός πολύ σημαντικού στελέχους της ΠΑΕ. Στην συνέχεια μετέφερε όλα τα νέα της ομάδας.
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