Ο Γιώργος Τσακίρης μνημόνευσε τις εξελίξεις γύρω από το νέο συμβόλαιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ομάδα της ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Τσακίρης, ρεπόρτερ της ΑΕΚ μιλώντας στους Galacticos by Interwetten, στάθηκε στο νέο συμβόλαιο του Ριμπάλτα, ενός πολύ σημαντικού στελέχους της ΠΑΕ. Στην συνέχεια μετέφερε όλα τα νέα της ομάδας.

