Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Η προετοιμασία είχε πρωταγωνιστή κι αυτός ήταν ο Νίστρουπ»

Ο Νίκος Αθανασίου έκανε στους Galacticos by Interwetten τον απολογισμό της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός σε δύο ημέρες επιστρέφει από την Ολλανδία, καθώς ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην τελευταία του σύνδεση από το Άπελντορν ο Νίκος Αθανασίου έκανε στους Galacticos by Interwetten τον απολογισμό της δουλειάς που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του Τριφυλλιού ο νέος τεχνικός της ομάδας ήταν ο «πρωταγωνιστής» της προετοιμασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με το φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο θα είναι και το πρώτο δυνατό τεστ.

Όσον αφορά το πρώτο φιλικό, κόντρα στην Χέλμοντ, εκτός από τα καλά διαστήματα, τα οποία ήταν το πρώτο και το τελευταίο 20λεπτο ο Νίστρουπ έμεινε ικανοποιημένος από τη διάθεση των παικτών του και την κατανόηση σε αυτά που ζητάει.