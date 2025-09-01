Αναλυτικά το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά τα παιχνίδια της Δευτέρας (1/9).

Με έντονη δράση στο Eurobasket 2025 μπήκε ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο.

Στον πρώτο όμιλο η Τουρκία έκανε το 4/4, καθώς δεν χαρίστηκε απέναντι στην Εσθονία και επικράτησε με +20 (64-84) ενώ η Λετονία εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, μετά τη νίκη της (62-78) επί της Εσθονίας. Αήττητη παραμένει και η Σερβία, η οποία έκανε πάρτι κόντρα στην Τσεχία (82-60) και έφτασε τις 4 νίκες και εκείνη.

Από την άλλη, στα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου, η Γερμανία έδειξε τα... δόντια της κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, επικρατώντας με το απίθανο 120-57, η Λιθουανία ανάγκασε την Φινλανδία στην πρώτη της ήττα (78-81) εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στην φάση των «16», ενώ στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας, το Μαυροβούνιο πήρε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας της Σουηδίας (81-87).

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 4-0* Σερβία 4-0* Λετονία 2-2 Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία - Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 4-0* Λιθουανία 3-1* Φινλανδία 3-1* Μαυροβούνιο 1-3 Σουηδία 1-3 Μεγάλη Βρετανία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-0 * Ιταλία 2-1 Ισπανία 2-1 Γεωργία 1-2 Βοσνία 1-2 Κύπρος 0-3

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Πολωνία 3-0 Γαλλία 2-1 Ισραήλ 2-1 Σλοβενία 1-2 Βέλγιο 1-2 Ισλανδία 0-3

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».