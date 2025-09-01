EuroBasket 2025, Το πανόραμα: Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία
Με έντονη δράση στο Eurobasket 2025 μπήκε ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο.
Στον πρώτο όμιλο η Τουρκία έκανε το 4/4, καθώς δεν χαρίστηκε απέναντι στην Εσθονία και επικράτησε με +20 (64-84) ενώ η Λετονία εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, μετά τη νίκη της (62-78) επί της Εσθονίας. Αήττητη παραμένει και η Σερβία, η οποία έκανε πάρτι κόντρα στην Τσεχία (82-60) και έφτασε τις 4 νίκες και εκείνη.
Από την άλλη, στα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου, η Γερμανία έδειξε τα... δόντια της κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, επικρατώντας με το απίθανο 120-57, η Λιθουανία ανάγκασε την Φινλανδία στην πρώτη της ήττα (78-81) εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή της στην φάση των «16», ενώ στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας, το Μαυροβούνιο πήρε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας της Σουηδίας (81-87).
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 4-0*
- Σερβία 4-0*
- Λετονία 2-2
- Εσθονία 1-3
- Πορτογαλία 1-3
- Τσεχία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 4-0*
- Λιθουανία 3-1*
- Φινλανδία 3-1*
- Μαυροβούνιο 1-3
- Σουηδία 1-3
- Μεγάλη Βρετανία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 3-0 *
- Ιταλία 2-1
- Ισπανία 2-1
- Γεωργία 1-2
- Βοσνία 1-2
- Κύπρος 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Πολωνία 3-0
- Γαλλία 2-1
- Ισραήλ 2-1
- Σλοβενία 1-2
- Βέλγιο 1-2
- Ισλανδία 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
- Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
- Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
- Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
*Έχουν προκριθεί στους «16».
