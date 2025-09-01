Φινλανδία - Λιθουανία 78-81: Ο τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις... επισκίασε την πρόκριση (vid)
Αγκάλιασε τη δεύτερη θέση του ομίλου έγιναν οι Λιθουανοί και προκρίθηκε στους 16. Η ομάδα του Βαλαντσιούνας επικράτησε με 81-78 της Φινλανδίας στο Eurobasket 2025 και έτσι αύξησε τις πιθανότητες της για να τερματίσει στην δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από τη Γερμανία. Ο Γιοκουμπάιτις όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και δείχνει να είναι σοβαρό, αφού σφάδαζε και δεν μπορούσε να πατήσει καλά το πόδι του.
Από την πλευρά των νικητών ο άτυχος Γιοκουμπάιτις ήταν κορυφαίος με 16 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Τουμπέλις είχε 12 πόντους με 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Γιάντουνεν τελείωσε με 19, ενώ ο Μάρκανεν είχε 19 με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Jantunen on fire early - already up to 6 quick points for Susijengi! 🐺#EuroBasket pic.twitter.com/DwtMX1H4Z6— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
To ματς
Turnuva ilerledikçe can sıkıcı sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Bu kez de Litvanya'nın önemli isimlerinden Rokas Jokubaitis sakatlandı. pic.twitter.com/Go9Tnnmj1a— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) September 1, 2025
Η Φινλανδία μπήκε εντυπωσιακά το ματς και με το γκολ-φάουλ του Βάλτονεν έγινε το 9-2. Ο Βαλαντσιούνας δεν ξεκίνησε βασικός και μπηκε στο ματς στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γιάντουνεν έκανε το 14-8, με τη Λιθουανία να ψάχνεται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Σαργκιούνας έδωσε ανάσα για το 14-11. Ο Βαλαντσιούνας από κοντά έκανε το 21-18, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.
Ο Μάρκανεν δυσκολευόταν αρκετά γιατί έπεφταν πάνω του 3-4 παίκτες των Λιθουανών όταν πλησίασε στο καλάθι. Με ωραία κίνηση μείωσε σε 26-30, αναγκάζοντας τους Λιθουανούς να καλέσουν timeout. Ο Γιουκουμπάιτις διαμόρφωσε το 36-45 στο ημίχρονο.
😤 BIG MAN BUSINESS 😤— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Valanciunas owns the paint in Tampere!#EuroBasket pic.twitter.com/rlyVhx2mPR
Οι Λιθουανοί ξέφυγαν με 36-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Με ένα σερί 7-0, η Φινλανδία έκανε το 43-49 με τον Βάλτονεν. Ο Σεντεκέρσκις με lay up πήγε τη διαφορά στους 11 για το 43-54 στο 27'.
Κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου ο Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο γόνατο, σφάδαζε και αποχώρησε. O Mάρκανεν μείωσε σε 57-67, πέντε λεπτά για το τέλος. Ο Μάρκανεν μείωσε σε 68-74 στο 37'. Ο Σεντεκέρσκις έκανε το 71-79 και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Φινλανδία στο 30-73 εντός παιδιάς και δυσκόλεψε τον Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιοκουμπάιτις με 16 πόντους και 9 ασίστ πριν τραυματιστεί.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τουμπέλις με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ και Μπλάζεβιτς με 14 και 8 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σάλιν που είχε 0/5 σουτ και 0 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γιάντουνεν το πάλεψε με 19 πόντους, ενώ ο Μάρκανεν είχε 19 με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που άντεξε η Λιθουανία παρά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις που δείχνει σοβαρός.
|Finland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Miro LITTLE
|18:05
|3
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|2
|2
|3
|1
|-7
|2
|9
|2
|Sasu SALIN *
|17:52
|0
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|-12
|-4
|13
|3
|Olivier NKAMHOUA
|21:16
|8
|3/10
|30%
|1/4
|25%
|2/6
|33%
|1
|5
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|4
|11
|4
|Mikael JANTUNEN *
|27:21
|19
|8/11
|73%
|5/8
|63%
|3/3
|100%
|1
|7
|8
|1
|3
|1
|-2
|24
|19
|5
|Elias VALTONEN *
|16:29
|10
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|10
|20
|6
|Alexander MADSEN
|05:41
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1
|1
|1
|3
|-8
|4
|21
|7
|Edon MAXHUNI *
|17:28
|6
|2/6
|33%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|5
|23
|8
|Lauri MARKKANEN *
|31:18
|19
|6/17
|35%
|5/13
|38%
|1/4
|25%
|6/8
|75%
|4
|7
|11
|6
|1
|3
|1
|1
|5
|22
|24
|9
|Miikka MUURINEN
|14:07
|6
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|2
|1
|3
|3
|1
|3
|3
|11
|30
|10
|Andre GUSTAVSON
|15:08
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|-1
|34
|11
|Jacob GRANDISON
|10:49
|5
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|1
|1
|2
|-1
|3
|35
|12
|Ilari SEPPALA
|04:26
|0
|1
|1
|2
|1
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|TOTAL
|200
|78
|30/73
|41%
|20/44
|45%
|10/29
|34%
|8/10
|80%
|15
|25
|40
|20
|21
|14
|6
|6
|Lithuania
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Marek BLAZEVIC *
|19:38
|14
|6/10
|60%
|6/10
|60%
|/
|%
|2/2
|100%
|5
|3
|8
|2
|5
|2
|1
|3
|19
|2
|Margiris NORMANTAS *
|27:57
|5
|2/7
|29%
|1/3
|33%
|1/4
|25%
|/
|%
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|-5
|3
|3
|3
|Arnas VELICKA
|13:25
|5
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|1
|1
|1
|1
|-6
|3
|7
|4
|Gytis RADZEVICIUS
|18:52
|2
|1/5
|20%
|1/3
|33%
|0/2
|0%
|/
|%
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|11
|1
|8
|5
|Tadas SEDEKERSKIS
|14:51
|7
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|/
|%
|2
|2
|1
|7
|8
|10
|6
|Azuolas TUBELIS *
|30:34
|12
|5/12
|42%
|5/10
|50%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|3
|8
|11
|3
|1
|-10
|18
|13
|7
|Rokas JOKUBAITIS *
|26:32
|16
|6/13
|46%
|5/11
|45%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|9
|2
|5
|1
|9
|16
|15
|8
|Laurynas BIRUTIS
|00:00
|/
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|17
|9
|Jonas VALANCIUNAS
|14:57
|8
|4/6
|67%
|4/6
|67%
|/
|%
|/
|%
|2
|3
|5
|2
|2
|4
|6
|9
|31
|Rokas GIEDRAITIS
|00:00
|/
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|43
|Ignas SARGIUNAS
|19:06
|10
|3/8
|38%
|1/2
|50%
|2/6
|33%
|2/2
|100%
|3
|3
|1
|2
|3
|1
|0
|13
|91
|Deividas SIRVYDIS *
|14:08
|2
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|/
|%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|2
|Team/Coaches
|5 2 7 1
|TOTAL
|200
|81
|32/72
|44%
|26/49
|53%
|6/23
|26%
|11/15
|73%
|17
|28
|45
|21
|17
|15
|8
|2
