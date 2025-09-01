Η Λιθουανία επικράτησε δύσκολα της Φινλανδίας με 81-78 και έχουν το προβάδισμα για την δεύτερη θέση του ομίλου. Προκρίθηκαν στους 16. Ο Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο γόνατο και υπάρχει έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της Lietuva.

Αγκάλιασε τη δεύτερη θέση του ομίλου έγιναν οι Λιθουανοί και προκρίθηκε στους 16. Η ομάδα του Βαλαντσιούνας επικράτησε με 81-78 της Φινλανδίας στο Eurobasket 2025 και έτσι αύξησε τις πιθανότητες της για να τερματίσει στην δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από τη Γερμανία. Ο Γιοκουμπάιτις όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και δείχνει να είναι σοβαρό, αφού σφάδαζε και δεν μπορούσε να πατήσει καλά το πόδι του.

Από την πλευρά των νικητών ο άτυχος Γιοκουμπάιτις ήταν κορυφαίος με 16 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Τουμπέλις είχε 12 πόντους με 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Γιάντουνεν τελείωσε με 19, ενώ ο Μάρκανεν είχε 19 με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Jantunen on fire early - already up to 6 quick points for Susijengi! 🐺#EuroBasket pic.twitter.com/DwtMX1H4Z6 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

To ματς

Turnuva ilerledikçe can sıkıcı sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Bu kez de Litvanya'nın önemli isimlerinden Rokas Jokubaitis sakatlandı. pic.twitter.com/Go9Tnnmj1a — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) September 1, 2025

Η Φινλανδία μπήκε εντυπωσιακά το ματς και με το γκολ-φάουλ του Βάλτονεν έγινε το 9-2. Ο Βαλαντσιούνας δεν ξεκίνησε βασικός και μπηκε στο ματς στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γιάντουνεν έκανε το 14-8, με τη Λιθουανία να ψάχνεται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Σαργκιούνας έδωσε ανάσα για το 14-11. Ο Βαλαντσιούνας από κοντά έκανε το 21-18, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Μάρκανεν δυσκολευόταν αρκετά γιατί έπεφταν πάνω του 3-4 παίκτες των Λιθουανών όταν πλησίασε στο καλάθι. Με ωραία κίνηση μείωσε σε 26-30, αναγκάζοντας τους Λιθουανούς να καλέσουν timeout. Ο Γιουκουμπάιτις διαμόρφωσε το 36-45 στο ημίχρονο.

😤 BIG MAN BUSINESS 😤



Valanciunas owns the paint in Tampere!#EuroBasket pic.twitter.com/rlyVhx2mPR — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Οι Λιθουανοί ξέφυγαν με 36-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Με ένα σερί 7-0, η Φινλανδία έκανε το 43-49 με τον Βάλτονεν. Ο Σεντεκέρσκις με lay up πήγε τη διαφορά στους 11 για το 43-54 στο 27'.

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου ο Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο γόνατο, σφάδαζε και αποχώρησε. O Mάρκανεν μείωσε σε 57-67, πέντε λεπτά για το τέλος. Ο Μάρκανεν μείωσε σε 68-74 στο 37'. Ο Σεντεκέρσκις έκανε το 71-79 και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Φινλανδία στο 30-73 εντός παιδιάς και δυσκόλεψε τον Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιοκουμπάιτις με 16 πόντους και 9 ασίστ πριν τραυματιστεί.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τουμπέλις με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ και Μπλάζεβιτς με 14 και 8 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σάλιν που είχε 0/5 σουτ και 0 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γιάντουνεν το πάλεψε με 19 πόντους, ενώ ο Μάρκανεν είχε 19 με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που άντεξε η Λιθουανία παρά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις που δείχνει σοβαρός.

Finland FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Miro LITTLE 18:05 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 2 2 3 1 -7 2 9 2 Sasu SALIN * 17:52 0 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 1 1 2 1 1 2 -12 -4 13 3 Olivier NKAMHOUA 21:16 8 3/10 30% 1/4 25% 2/6 33% 1 5 6 4 2 3 2 1 4 11 4 Mikael JANTUNEN * 27:21 19 8/11 73% 5/8 63% 3/3 100% 1 7 8 1 3 1 -2 24 19 5 Elias VALTONEN * 16:29 10 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33% 1/1 100% 1 1 2 1 2 1 1 10 20 6 Alexander MADSEN 05:41 2 1/1 100% 1/1 100% 1 1 1 3 -8 4 21 7 Edon MAXHUNI * 17:28 6 2/6 33% 0/2 0% 2/4 50% 1 1 2 1 1 0 5 23 8 Lauri MARKKANEN * 31:18 19 6/17 35% 5/13 38% 1/4 25% 6/8 75% 4 7 11 6 1 3 1 1 5 22 24 9 Miikka MUURINEN 14:07 6 3/5 60% 3/3 100% 0/2 0% 2 1 3 3 1 3 3 11 30 10 Andre GUSTAVSON 15:08 0 0/3 0% 0/3 0% 1 1 2 2 1 0 -1 34 11 Jacob GRANDISON 10:49 5 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% 1 1 2 -1 3 35 12 Ilari SEPPALA 04:26 0 1 1 2 1 Team/Coaches 2 1 3 TOTAL 200 78 30/73 41% 20/44 45% 10/29 34% 8/10 80% 15 25 40 20 21 14 6 6