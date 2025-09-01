Φινλανδία - Λιθουανία 78-81: Ο τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις... επισκίασε την πρόκριση (vid)

Νίκος Καρφής
Γιοκουμπάιτις
Η Λιθουανία επικράτησε δύσκολα της Φινλανδίας με 81-78 και έχουν το προβάδισμα για την δεύτερη θέση του ομίλου. Προκρίθηκαν στους 16. Ο Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο γόνατο και υπάρχει έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της Lietuva.

Αγκάλιασε τη δεύτερη θέση του ομίλου έγιναν οι Λιθουανοί και προκρίθηκε στους 16. Η ομάδα του Βαλαντσιούνας επικράτησε με 81-78 της Φινλανδίας στο Eurobasket 2025 και έτσι αύξησε τις πιθανότητες της για να τερματίσει στην δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από τη Γερμανία. Ο Γιοκουμπάιτις όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και δείχνει να είναι σοβαρό, αφού σφάδαζε και δεν μπορούσε να πατήσει καλά το πόδι του.

Από την πλευρά των νικητών ο άτυχος Γιοκουμπάιτις ήταν κορυφαίος με 16 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Τουμπέλις είχε 12 πόντους με 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Γιάντουνεν τελείωσε με 19, ενώ ο Μάρκανεν είχε 19 με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

To ματς

Η Φινλανδία μπήκε εντυπωσιακά το ματς και με το γκολ-φάουλ του Βάλτονεν έγινε το 9-2. Ο Βαλαντσιούνας δεν ξεκίνησε βασικός και μπηκε στο ματς στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γιάντουνεν έκανε το 14-8, με τη Λιθουανία να ψάχνεται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Σαργκιούνας έδωσε ανάσα για το 14-11. Ο Βαλαντσιούνας από κοντά έκανε το 21-18, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Μάρκανεν δυσκολευόταν αρκετά γιατί έπεφταν πάνω του 3-4 παίκτες των Λιθουανών όταν πλησίασε στο καλάθι. Με ωραία κίνηση μείωσε σε 26-30, αναγκάζοντας τους Λιθουανούς να καλέσουν timeout. Ο Γιουκουμπάιτις διαμόρφωσε το 36-45 στο ημίχρονο.

Οι Λιθουανοί ξέφυγαν με 36-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Με ένα σερί 7-0, η Φινλανδία έκανε το 43-49 με τον Βάλτονεν. Ο Σεντεκέρσκις με lay up πήγε τη διαφορά στους 11 για το 43-54 στο 27'.

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου ο Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο γόνατο, σφάδαζε και αποχώρησε. O Mάρκανεν μείωσε σε 57-67, πέντε λεπτά για το τέλος. Ο Μάρκανεν μείωσε σε 68-74 στο 37'. Ο Σεντεκέρσκις έκανε το 71-79 και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Φινλανδία στο 30-73 εντός παιδιάς και δυσκόλεψε τον Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιοκουμπάιτις με 16 πόντους και 9 ασίστ πριν τραυματιστεί.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τουμπέλις με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ και Μπλάζεβιτς με 14 και 8 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σάλιν που είχε 0/5 σουτ και 0 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γιάντουνεν το πάλεψε με 19 πόντους, ενώ ο Μάρκανεν είχε 19 με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που άντεξε η Λιθουανία παρά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις που δείχνει σοβαρός.

FinlandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Miro LITTLE18:0531/250%1/1100%0/10%1/1100%2231-729
2Sasu SALIN *17:5200/50%0/20%0/30%112112-12-413
3Olivier NKAMHOUA21:1683/1030%1/425%2/633%15642321411
4Mikael JANTUNEN *27:21198/1173%5/863%3/3100%178131-22419
5Elias VALTONEN *16:29104/850%3/560%1/333%1/1100%11212111020
6Alexander MADSEN05:4121/1100%1/1100%1113-8421
7Edon MAXHUNI *17:2862/633%0/20%2/450%112110523
8Lauri MARKKANEN *31:18196/1735%5/1338%1/425%6/875%47116131152224
9Miikka MUURINEN14:0763/560%3/3100%0/20%21331331130
10Andre GUSTAVSON15:0800/30%0/30%112210-134
11Jacob GRANDISON10:4952/540%1/250%1/333%112-1335
12Ilari SEPPALA04:2601121
Team/Coaches213
TOTAL2007830/7341%20/4445%10/2934%8/1080%15254020211466
LithuaniaMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Marek BLAZEVIC *19:38146/1060%6/1060%/%2/2100%5382521319
2Margiris NORMANTAS *27:5752/729%1/333%1/425%/%222221-533
3Arnas VELICKA13:2551/333%0/10%1/250%2/450%1111-637
4Gytis RADZEVICIUS18:5221/520%1/333%0/20%/%2211111118
5Tadas SEDEKERSKIS14:5173/475%2/2100%1/250%/%2217810
6Azuolas TUBELIS *30:34125/1242%5/1050%0/20%2/450%381131-101813
7Rokas JOKUBAITIS *26:32166/1346%5/1145%1/250%3/3100%112925191615
8Laurynas BIRUTIS00:00//%/%/%/%17
9Jonas VALANCIUNAS14:5784/667%4/667%/%/%23522469
31Rokas GIEDRAITIS00:00//%/%/%/%
43Ignas SARGIUNAS19:06103/838%1/250%2/633%2/2100%331231013
91Deividas SIRVYDIS *14:0821/425%1/1100%0/30%/%1121102
Team/Coaches5 2 7 1
TOTAL2008132/7244%26/4953%6/2326%11/1573%17284521171582
     

