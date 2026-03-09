Παναθηναϊκός: Η εικόνα στο Ιβανώφειο άγγιξε τα όρια της «αρρώστιας»!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας δεν στέκεται τόσο στην ήττα του «τριφυλλιού» από τον Ηρακλή, όσο στον διαγωνισμό αδιαφορίας – μεταξύ του προπονητή και της πλειοψηφίας των παικτών – που εξέπεμψε η εικόνα της ομάδας και σχολιάζει τα πεπραγμένα του διημέρου στην Stoiximan GBL.

Το ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο στην εφετινή σεζόν, το έχουμε επισημάνει ουκ ολίγες φορές από το εβδομαδιαιο blog που αφιερώνουμε στα τεκταινόμενα του εκάστοτε Σαββατοκύριακου.

Ότι θα φτάναμε στο σημείο που η κυριακάτικη (15/03, 16.00) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού-ΑΕΚ θα έχει χαρακτήρα ντέρμπι, όχι μόνο κατ’ ευφημισμό, αλλά γιατί θα «κρίνει» την 2η θέση στην κανονική περίοδο, ομολογω ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ...

Και αυτό πιστεύω όχι μόνο ο υπογράφων, αλλά οι απανταχού μπασκετικοί άνευ χρωμάτων! Ωστόσο, καθώς φαίνεται, λογαριαζάμε χωρίς τον «ξενοδόχο», που στην παρούσα φάση είναι ο προσφάτως Κυπελλούχος Ελλάδας (παίκτες και προπονητής), ο οποίος «κατάφερε» να ηττηθεί για 3η φορά στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές (τελευταίος «θύτης» ο Ηρακλής) και να δώσει άλλο «χρώμα» στην «τελική ευθεία» της regular season. Γιατί δεν παίζει ρόλο μόνο τι δείχνει η βαθμολογία, αλλά και τι «αποτύπωμα» αφήνει η συνολική εικόνα της ομάδας...

Την ώρα που η πρωτιά έχει σχεδόν κριθεί (ο Ολυμπιακός χρειάζεται 2 ακόμη νίκες για να την εξασφαλίσει και μαθηματικά), η ΑΕΚ συμπλήρωσε τρεις μήνες αήττητη (9 σερί «ροζ φύλλα») και ο Άρης έφτασε στο 5/5, όλα δείχνουν ότι η επόμενη αγωνιστική θα καθορίσει εν πολλοίς την σύνθεση και την σειρά της πρώτης 4άδας.

Από ‘κει και πέρα, το Περιστέρι και ο «Γηραιός» έκαναν πολύ αποφασιστικό βήμα για την 8άδα και την πρόκριση στα playoffs, ενώ σε ό,τι αφορά την «ουρά» της βαθμολογίας και την μάχη της παραμονής, μεγάλη κερδισμένη του διημέρου ήταν η Καρδίτσα, που επέστρεψε στις νίκες μετά από οκτώ συναπτές αποτυχίες και αποσπάστηκε ουσιαστικά δύο βαθμούς από το τελευταίο Μαρούσι, επειδή υπερέχει στην ισοβαθμία!

Ας τα πιάσουμε όλα, όμως, ξεχωριστά, αρχίζοντας από τα πιο φρέσκα κουλούρια, που άλλωστε «καίνε» πολύ περισσότερο...

Ο Ηρακλής «τιμώρησε» το προκλητικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού!

Όσο περισσότερο κι αν το σχόλιο για την ανεπίτρεπτη αγωνιστική εικόνα του «τριφυλλιού» και τις συνολικά 11 ήττες που έχει προλάβει να υποστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη σε λιγότερο από 2,5 μήνες στο 2026, «πουλάει» πολύ περισσότερο, θα ήταν από άδικο να παραθέσω τις σκέψεις μου χωρίς να αρχίσω από την ασύλληπτη ανατροπή του «Γηραιού» από το -21 του 23ου λεπτού και την πρώτη του νίκη (76-74) επί των «πρασίνων» μετά από 21 χρόνια (η τελευταία είχε καταγραφεί στις 16/05/2005).

Ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει με τον πιο πειστικό τρόπο την δουλειά και την φιλοσοφία του Ζόραν Λούκιτς, από την άποψη ότι επετεύχθη δέκα μέρες μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλήματος (με απόφαση του Σέρβου coach), χωρίς μάλιστα να έχει αντικατασταθεί. Με το credit να πηγαίνει και στην διοίκηση για την στήριξη της συγκεκριμένης επιλογής.

O λόγος για τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (μ.ο. 17,5π.), που έπαιξε για τελευταία φορά με την «κυανόλευκη» φανέλα στις 14 Φλεβάρη κόντρα στον Ολυμπιακό και ήταν ο παίκτης που έδινε ποιότητα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας! Αλλά και που, ταυτόχρονα, δεν φάνηκε διατεθειμένος να προσαρμόσει το παιχνίδι του στα θέλω του 54χρονου τεχνικού.

Για πάρα πολλούς λόγους, λοιπόν, η απρόσμενη επιτυχία του Ηρακλή, που θυμίζουμε ότι πριν από 18 μέρες είχε χάσει με 28 πόντους διαφορά (65-93) από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Κυπέλλου, έχει τεράστια αξία.

Κατά πρώτον γιατί απομακρύνθηκε οριστικά από την επικίνδυνη ζώνη και πλησίασε στα playoffs! Κατά δεύτερον γιατί «ζέστανε» απίστευτα τον κόσμο του, που από την αρχή της σεζόν δημιουργεί εκπηκτική ατμόσφαιρα στο Ιβανώφειο και έχει αγκαλιάσει την νέα και υγιέστατη προσπάθεια που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Κατά τρίτον γιατί χάρισε στο πρωτάθλημα μας έξτρα σασπένς με το δεύτερο εφετινό «χτύπημα» ενός «Δαυίδ» προς έναν «Γολιάθ». Το αγωνιστικό budget του συλλόγου της Θεσσαλονίκης δεν ξεπερνά τις 750.000 Ευρώ, την ώρα που του «επτάστερου» αγγίζει τα 28 εκατομμύρια Ευρώ.

Κατά τέταρτον , ο Ζόραν Λούκιτς έδειξε σε όλη την Ευρώπη πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το post up του Χέιζ-Ντέιβις (με συνεχείς αλλαγές πάνω του, από δύο αθλητικούς ψηλούς, όπως ο Σμιθ και ο Γουέαρ), αλλά και πόσο ευάλωτη στην άμυνα κοντά στο καλάθι είναι η ομάδα του Εργκίν Άταμαν (40-32 οι πόντοι μέσα στην ρακέτα και 20-11 τα επιθετικά ριμπάουντ).

Κλειδί ήταν και οι διεισδύσεις, μετά από screen ψηλά που επέτρεπαν στους χειριστές (Μωραϊτη και Τσιακμά) να δημιουργούν ρήγματα και είτε να φτάνουν στο lay-up ή στο φάουλ, είτε να δημιουργούν από μέσα προς τα έξω.

Παναθηναϊκός: «Διαγωνισμός» αδιαφορίας μεταξύ παικτών και προπονητή!

Αυτά που συμβαίνουν φέτος στο «πράσινο» στρατόπεδο, δεν έχουν προηγούμενο. Κατ’ αρχάς, τα αποτελέσματα «μιλούν» από μόνα τους και το μετά βίας θετικό ποσοστό (52,3%) επιτυχίας της ομάδας σε όλους τους αγώνες του 2026 (ρεκόρ 12-11 σε εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις), λέει πάρα πολλά!

Για να μην μπερδευόμαστε, δεν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό των εσόδων-εξόδων, αλλά για εκείνον που προέρχεται από δύο συνεχόμενα Final 4 και τον 7ο ευρωπαϊκό τίτλο και που φέτος έχει επενδύσει στο πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας του, με φόντο την κατάκτηση του όγδοου μέσα στο “Telecom Center Athens”!

Αυτή η ίδια ομάδα χωρις τον τραυματία Σλούκα (τενοντίτιδα στο γόνατο) «κατάφερε» – γιατί περι καρορθώματος πρόκειται – να χάσει ένα ματς στο οποίο προηγήθηκε 21 πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου και να δώσει έξτρα κίνητρο στην ΑΕΚ για την 2η θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Για να δώσουμε στην ήττα του Παναθηναϊκού την σωστή της διάσταση, αξίζει να αναφέρουμε ότι:

• Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην βόρεια Ελλάδα, ψάχνοντας μία πειστική αντίδραση μετά την επώδυνη (και 11η στην σειρά) ήττα στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» και ενόψει του πρώτου εκ των οκτώ «τελικών», που ακολουθεί την Πέμπτη (12/03, 22.00) με την Ζάλγκιρις για την Euroleague.

• Αντ’ αυτού επέδειξαν πρωτοφανή αδιαφορία (δεν ξέρω ποιος εκ των παικτών ή του προπονητή είχε την υπεροχή σε αυτό το κομμάτι) και ηττήθηκαν από μία ομάδα με οφθαλμοφανές επιθετικό πρόβλημα και που μέχρι το 23ο λεπτό είχε 11/39 σουτ (28,2% εντός πεδιάς)! Στα τελευταία 6’39” του αγώνα, δε, οι γηπεδούχοι είχαν 9/11 σουτ και 3/3 βολές, με αποκορύφωμα το νικητήριο lay-up του ολομόναχου (!) κάτω από το καλάθι, Έλντερ-Ντέιβις (20π., 7ρ. & 3ασ.) στην εκπνοή!

• Τα 20 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ παραπέμπουν σε έλλειψη διάθεσης, ενώ 16 πόντοι που έδωσαν οι φιλοξενούμενοι στον αιφνιδιασμό, σε κάκιστες επιστροφές και σε μη αποδεκτή γλώσσα του σώματος.

• Η αδρανής εικόνα που παρουσίασαν οι «πράσινοι» στην 4η περίοδο αλλά και η παθητικότητα που είχε ο Άταμαν στην διάρκεια του αγώνα, σε συνδυασμό με το ύφος των δηλώσεών του, δείχνουν τεράστια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών (αλλά και του καεπείγοντος της κατάστασης) και πάντως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα που θα έπρεπε να επικρατεί σε έναν σύλλογο που παίζει τα ρέστα του πιο σημαντικού στόχου της σεζόν μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα!

• Ο Ηρακλής είχε επιλέξει αντικαταστάτη του Ράιτ-Φόρμαν, αλλά μόλις έμαθε ότι η ομάδα του αξίωσε buy-out 24.000 Ευρώ, προτίμησε να συνεχίσει την έρευνα για μία πιο οικονομική λύση και να αφήσει να περάσουν τα ματς με Παναθηναϊκό (το θεωρούσε χαμένο) και την εσθονική ΤαλΤεκ Αλεξέλα για τα playoffs της NEBL (είναι το ακλόνητο φαβορί).

• Παίκτης-κλεδί στην ανατροπή του «Γηραιού» αποδείχτηκε ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό, Δημήτρης Μωραϊτης, για τον οποίον δεν... πέταγε καθόλου την σκούφια του ο Τούρκος τεχνικός.

Το μόνο σίγουρο ότι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω από τις αρχές του έτους και εντεύθεν δεν αποπνέει υγεία και αυτό φαίνεται από το ότι ούτε η κατάκτηση του Κυπέλλου μπόρεσε να «γιατρέψει» την κατάσταση. Πλησιάζουμε στα μέσα Μάρτη και θα είναι άδικο και «υπέρβαρο» να θεωρηθεί ως «γιατρικό» ή ως «σανίδα σωτηρίας» η επιστροφή του Λεσόρ, που δεν πρέπει να μπει με το «καλησπέρα» στα «κόκκινα»...

Ολυμπιακός: Η ψυχολογία και το βάθος έφεραν την 10η «κατοστάρα»!

Το ότι στους τρεις απόντες του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Βεζένκοβ, Γουόκαπ και Μόρις) προστέθηκε ο Μιλουτίνοφ και το ότι οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο γήπεδο σε λιγότερο από 36 ώρες από την μεγάλη μάχη με τους «πράσινους», χωρίς να δυσκολευτούν να κάμψουν την αντίσταση του ΠΑΟΚ, δείχνει το τεράστιο βάθος που έχει το ρόστερ αλλά και την σημαντική επίδραση που έχει πάντα μία νίκη απέναντι στον «αιώνιο αντίπαλο».

Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διάστημα 2,5 λεπτών στο τελείωμα του πρώτου μέρους (με επιμέρους σκορ 2-12), τηρουμένων των αναλογιών, η απόδοση του Ολυμπιακού άγγιξε το άριστα απέναντι μία αξιόλογη ομάδα που παρατάχθηκε με νέο προπονητή και που κατέβηκε στον Πειραιά για να του βάλει δύσκολα.

Τρανή απόδειξη για του λόγου το αληθές και για την διάθεση των Περαιωτών, οι 30 ασίστ (6 είχε ο Γουορντ και 5 ο Χολ), τα 11 κλεψίματα, το 72% στα δίποντα και τα κέφια του Πίτερς με την γεμάτη στατιστική (26π., 4ασ. & 4κλ. με 10/12 σουτ). Το τελικό 100-73 κατέγραψε την 22η διαδοχική νίκη πρωταθλήματος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έκανε και συντήρηση δυνάμεων για τον αγωνιστικό «Γολγοθά» που έχει ήδη αρχίσει να «ανεβαίνει», με συνολικά επτά αγώνες σε 11 μέρες (από τις 6 έως τις 17 Μαρτίου).

Από τον «δικέφαλο του Βορρά» που παρατάχθηκε χωρίς τον Μπέβερλι, περίμενα να πιέσει περισσότερο τους πρωταθλητές, αλλά οι 17 χαμένες μπάλες (4-17 οι πόντοι από τα λάθη), οι κακές επιθετικές επιλογές και η χαμηλή συγκέντρωση στην άμυνα των παικτών του (Ντίμσα 13π. & 3ρ. με 2/5 τριπ.), δεν επέτρεψαν στον Παντελή Μπούτσκο να παρουσιάσει την εικόνα που θα ήθελε!

Όχι τόσο για να απειλήσει τους γηπεδούχους, αλλά για να αισθανθεί καλύτερα για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας ενόψει του πρώτου «εμφύλιου» προημιτελικού με το Περιστέρι, για το FIBA Europe Cup αλλά και ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη.

ΑΕΚ: Οι προσθήκες δίνουν άλλη διάσταση στο παιχνίδι της!

Το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου βρήκε την «Ένωση» να μετράει 9 σερί νίκες στο πρωτάθλημα (έχει να χάσει από το εντός έδρας ματς 1ου γύρου με τον Παναθηναϊκό στις 13/12) και αν υπολογίσουμε και τα παιχνίδια του BCL, από τα μέσα Δεκέμβρη το ρεκόρ έχει φτάσει στο 13-0, με μοναδικό στραβοπάτημα την ήττα από τον Ολυμπιακό στον προημιτελικό του Κυπέλλου, στον οποίο παρατάχθηκε χωρίς playmaker!

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για τους «κιτρινόμαυρους», όμως, το οποίο επισφραγίστηκε και στην τελευταία άνετη νίκη (102-87) τους επί του Προμηθέα, που τους εδραίωσε στην 3η θέση της βαθμολογίας, είναι η έξτρα διάσταση που έχει αποκτήσει το παιχνίδι τους στην επίθεση από τις αρχές του χρόνου και μετά.

Αν η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε νικηφόρα πορεία μέχρι το τέλος του έτους, το όφειλε εν πολλοίς στην σκληράδα που έβγαζε στα μετόπισθεν και η οποία της επέτρεπε να «κατεβάζει» τους περισσότερους αντιπάλους από τα standard τους.

H είσοδος του πληθωρικού Μπράουν στο rotation, όμως, σε συνδυασμό και με τις προσθήκες του Νάναλι (ο πιο ποιοτικός παίκτης του ρόστερ) και του Φίζελ, της έδωσαν μεγάλη ώθηση και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού, ενώ τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο ψηλών που ουσιαστικά καλύπτουν το κενό του Σίλβα, έχουν απελευθερώσει τον Γκρέι, που παρουσιάζεται ολοένα και πιο παραγωγικός.

Με αυτά και με εκείνα, η «βασίλισσα» έφτασε να κερδίζει ακόμη και με +24, σε παιχνίδι που ο Μπάρτλεϊ έμεινε στους 2 πόντους (με 4ρ., 7ασ. & με 1/6 σουτ σε 26’) και ετοιμάζεται για τα τρία πολύ απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν (με Τόφας εντός και Παναθηναϊκό & Άλμπα εκτός), έχοντας λευκό απουσιολόγιο.

Οι Πατρινοί έχουν δικαιολογίες για την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσιάζουν στο 2026 (10 ήττες σε ισάριθμους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη) και το γεγονός ότι εδώ και καιρό παίζουν χωρίς τους τρεις ξένους (ΜακΚάλουμ, Γκρέι και Χάμοντς) πάνω στους οποίους «στήθηκε» η σεζόν, αποτελεί ένα «ελαφρυντικό»!

Ωστόσο και με δεδομένο ότι ματς με την ΑΕΚ (ήταν απών και ο Μπαζίνας) δεν αποτελεί τόσο μεγάλο κριτήριο, όταν μία ομάδα έχει προβλήματα και απουσίες, ο πιο ρεαλιστικός τρόπος αντιμετώπισης έχει να κάνει με την στροφή στην άμυνα.

Το μέσο παθητικό του Προμηθέα από την αλλαγή του χρόνου και μετά, όμως, αγγίζει τους 96 πόντους ανά παιχνίδι (για την ακρίβεια 95,7) και από μόνος του, αυτός ο αριθμός δείχνει την αδυναμία, ανικανότητα ή άρνηση (διαλέξτε όποια λέξη θέλετε) του Κούρο Σεγκούρα να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι.

Η μάχη του Σαββάτου (14/03, 16.00) στο κλειστό της Άνω Μεράς, θα κρίνει το νικητή ανάμεσα στις δύο ομάδες με το χειρότερο πρόσωπο των τελευταίων δύο μηνών και θα καθορίσει ποια εκ των δύο ξενοιάσει μία και καλή με το θέμα της παραμονής...

Άρης: Πειστική ολική επαναφορά και τώρα ο ΠΑΟΚ!

Αν και οι οιωνοί, οι συνθήκες και τα προβλήματα δεν επέτρεπαν μεγάλη αισιοδοξία για την εικόνα της ομάδας, η αντίδραση του «αυτοκράτορα» στην επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά την διακοπή, υπήρξε πολύ πιο θετική του αναμενόμενου.

Παρά τις πολλές απουσίες (Μίλισιτς στην Πολωνία, Νούα στην Γαλλία, Άντζουσιτς στην Σερβία και ο Μήτρου-Λονγκ με τον Αντετοκούνμπο στην Εθνική Ελλάδας), τις λιγοστές προπονήσεις και την ξαφνική απουσία του “Kostakounbo” λόγω ίωσης, το ότι ο Άρης κατάφερε να φτάσει στην 3η «κατοστάρα» (102-76) στα 4 τελευταία ματς πρωταθλήματος, να πετύχει την πιο ευρεία νίκη του στις εγχώριες διοργανώσεις και να πάρει ρεβάνς για τον αποκλεισμό του Κυπέλλου από το Μαρούσι συνιστά μεγάλη επιτυχία. Και σίγουρα σκόρπισε ικανοποίηση ενόψει της σαββατιάτικης (14/03, 18.15) επίσκεψης στην Πυλαία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αν και έχασε την μάχη των ριμπάουντ, κλειδί για την άνετη επικράτησή του Άρη ήταν η ένταση και η ενέργεια που έβγαλε στην άμυνα (10 κλεψίματα), με μπροστάρη τον Μποχωρίδη (13π., 2ρ., 2ασ. & 2κλ. με 2/4 τριπ.), το υψηλό ποσοστό στο περιφερειακό σουτ (53,8% με 14/26 τριπ.) και φυσικά η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νούα (23π., 4ρ., 3ασ. & 2κλ. με 3/5 τριπ.), ο οποίος σκοράρει με ευκολία και με πολλούς τρόπους.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το Μαρούσι απέτυχε παταγωδώς να βάλει πίεση στους Θεσσαλονικείς για να προσπαθήσει να κλέψει μία νίκη που θα ισοδυναμούσε με χρυσάφι. Με παθητικό 35 πόντων από τα συνολικά 22 λάθη του, με κάκιστες αμυντικές περιστροφές και με επιστροφή στην προ Κυπέλλου εποχή που η άμυνά του έμπαζε από παντού, δεν μπορεσε να προβάλει αντίδραση και να είναι ανταγωνιστικό.

Ο νεοποκτηθείς Γουόκερ φάνηκε ότι στερείται επιθετικού ρυθμού, ενώ η συνύπαρξη με τον σχεδόν ολόιδιο σε αγωνιστικό στυλ, Κινγκ, δεν ξέρω πως θα λειτουργήσει.

Η απορία μου, όμως, έχει να κάνει με το εξής κομμάτι: πως γίνεται σε ένα ματς 26 πόντων να υπάρχει ένα πεντάλεπτο στο οποίο πέφτει «διαιτητικό μαύρο», όπου δεν υπάρχει καμία μπασκετική λογική στις αποφάσεις και ο μοναδικός που παίρνει πάνω του τα συγκεκριμένα σφυρίγματα, να είναι ένας διαιτητής που έχει εμπλακεί σε πάμπολλες από τις διαμαρτυρίες που έχει κάνει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ. Γιατί τέτοια αυτοέκθεση;

Μου το είπαν από την Θεσσαλονίκη ότι για ένα πεντάλεπτο έγγειρε το γήπεδο και δεν το πίστευα, γιατί βάσει της έκβασης του αγώνα, δεν υπήρχε λόγος... Αν δεν το έβλεπα ίδιοις όμμασι, όμως, να είστε σίγουροι ότι δεν θα το έγραφα...

Περιστέρι: Ο χρησμός του Ξανθόπουλου στο ημίχρονο και το 3/3 που δείχνει playoffs!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» το ματς είχε δύο πρόσωπα. Αυτό του πρώτου μέρους στο οποίο κυρίαρχος ήταν ο Πανιώνιος, που διαχειρίστηκε πολύ καλά το ματς με την καλή δουλειά πάνω στον Τάι Νίκολς και έφτασε να προηγείται ακόμη και με +11 (στην πρώτη κατοχή του 2ου μέρους), βάζοντας υποθήκη για το 3ο συνεχόμενο «διπλό» στο πρωτάθλημα.

Όπως σε όλο το διάστημα που οι γηπεδούχοι βρίσκονταν πίσω στο σκορ, έτσι και στην ανάπαυλα, ο προπονητής του Περιστερίου ανέλυσε με εντυπωσιακά μειλίχιο και θετικό τρόπο την εικόνα της ομάδας του στην κάμερα της Δημόσιας Τηλεόρασης και δήλωσε σίγουρος για την καλύτερη άμυνα που θα παίξουν οι παίκτες του στο 2ο μέρος! «Λαμβάνοντας αυτό ως δεδομένο, αν βάλουμε τα σουτ, γιατί όσα πήραμε έως τώρα ήταν καλά απλά δεν μπήκαν, τότε θα κερδίσουμε!», σχολίασε ο Βασίλης Ξανθόπουλος λες και είχε μαντική ικανότητα.

Κάτι που συνέβη με μαθηματική ακρίβεια, με τους «κυανοκίτρινους» να «κατεβάζουν» τους φιλοξενούμενους στο 37,9% εντός πεδιάς (με 11/29 σουτ), να τους περιορίζουν στους 31 πόντους, να τους υποχρεώνουν στα 11 λάθη και οί ίδιοι να σουτάρουν με 50% πίσω από τα 6,75 (7/14 τριπ.) στο δεύτερο 20λεπτο.

Κάπως έτσι, η ομάδα των δυτικών προαστίων έφτασε στις 3 σερί νίκες και στις 7 στα τελευταία οκτώ παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, χωρίς κάποιος από τους παίκτες-κλειδιά της, να κάνει την πολύ σπουδαια εμφάνιση.

Η ομάδικη δουλειά (σκόραραν και οι 11 παίκτες που έπαιξαν, ενώ οι οκτώ είχαν από 6 έως 13 πόντους), άλλωστε, είναι ίσως το εφετινό μυστικό του Περιστερίου, για το οποίο ακούγεται ολοένα και πιο μεγαλόφωνα ότι ίσως να έχει τον προπονητή που θα πάρει το βραβείο του κορυφαίου τη σεζόν. Για την ώρα, βέβαια, προέχει το ραντεβού με την ιστορία του εμφύλιου με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

O «ιστορικός» (Τόμασον τζούνιορ 24π., 4ρ., 4ασ., 4κλ. & 4λ. με 4/4 τριπ.) έδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ήταν προ Μάρκοβιτς (είχε ρεκόρ 2-22 και πλέον έχει 6-6 με τον Βόσνιο στον πάγκο του). Στο κλειστό της οδού Τζον Κένεντι, όμως, δεν είχε την απαραίτητα διάρκεια στην απόδοσή του για να αντέξει στην φυσιολογική αντεπίθεση των γηπεδούχων και αυτό οφείλεται στο πρώτο “off” που πήρε ο Μπράντον Τέιλορ (2π. με 1/7 σουτ), ο οποίος παρά τις 9 ασίστ και τα 3 κλεψίματα ήταν πολύ κακός και στις χαμένες μάχες των ψηλών του μέσα στην ρακέτα!

Καρδίτσα: Οι διορθωτικές κινήσεις αρχίζουν να αποδίδουν!

Με 9 σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και με 13 στα τελευταία 15 ματς σε όλες τις διοργανώσεις από τις 21 Δεκέμβρη και μετά, στο «Γιάννης Μπουρούσης» κόντρα στην Μύκονο, η Καρδίτσα έπαιζε το τελευταίο της χαρτί. Κακά τα ψέματα σε περίπτωση ήττας η θέση της θα ήταν πολύ δεινή και πλέον θα είχε να περάσει ένα βουνό!

Αν και υπό τις παραπάνω συνθήκες, η πίεση της αναμέτρησης ήταν μεγάλη, μέσα στο παρκέ οι Θεσσαλοί δεν φάνηκαν καθόλου αγχωμένοι και η διαχείριση που είχαν, ίσως ήταν περισσότερο και από ιδεατή.

Όταν ένα τέτοιο ματς αρχίζει με προβάδισμα 12-0, πριν την λήξη της 1ης περιόδου η διαφορά έχει φτάσει στο +21 κι έκτοτε το προβάδισμα των νικητών δεν έπεσε ποτέ από το διψήφιο νούμερο, τότε γίνεται ευκόλως αντιληπτό για το πόσο άνετα διαμορφώθηκε το τελικό 103-77 και το πόσο μεγάλη τονωτική ένεση ήταν ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Οι παράμετροι που αξίζει να αναφερθούν είναι η έξτρα ώθηση στο inside game που δίνει ο νεοαποκτηθείς (πριν την διακοπή), Ντεβόντε Άπσον (11π. & 9ρ.), που μαζί με τον Χόρχλερ (12π. & 5ρ.) έκαναν την διαφορά για το 22-4 σε πόντους από δεύτερη ευκαιρία, καθώς επίσης το δέσιμο της άμυνας από τον πληθωρικό Άαρον Εστράδα (10π., 4ασ. & 3κλ. με 3/7 σουτ).

Οι 5 νίκες πλέον αποτελούν γεγονός και η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου (αγκάθι τα δύο αδιάφορα εναπομείναντα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Άλμπα και Τόφας), επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις δύο τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις της (με Πανιώνιο και Προμηθέα), προκειμένου να πιάσει τον «μαγικό» αριθμό των επτά «ροζ φύλλων» αγώνα.

Η Μύκονος συνέχισε το απογοητευτικό πρόσωπο (σε σχέση με το μπάσκετ και τις νίκες που έκανε στο πρώτο μισό της χρονιάς), ωστόσο, είχε «λίπος να κάψει», από την άποψη έχει φτάσει εδώ και καιρό τις επτά νίκες.

Παρ’ όλα αυτά, η κακή εικόνα του Χέσον μετά τον τραυματισμό, ο πολύ κατώτερος των προσδοκιών Μπριγκς και το ντεφορμάρισμα του Ρέϊ (σε συνδυασμό με την απουσία του τραυματία Κάναντι), έχουν μειώσει δραματικά τις επιλογές του Βαγγέλη Ζιάγκου, που το Σάββατο (14/03, 16.00), θέλει να δει την ομάδα του να αντιδρά, ώστε να διώξει το λογικό άγχος που υπάρχει ακόμη για τον στόχο της παραμονής και να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

