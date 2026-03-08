Όλα όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς μετά την τεράστια νίκη του Ηρακλή απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ζόραν Λούκιτς ευχαρίστησε τους παίκτες του και τους φίλους του Ηρακλή, αναφέρθηκε επίσης στον Έλντερ Ντέιβιτς και στον Εργκίν Αταμάν μετά το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και την τεράστια νίκη τοθ Γηραιού.

Αρχικά ο Ζόραν Λούκιτς έδωσε τις ευχές του στις γυναίκες όλου του κόσμου και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους παίκτες του αλλά και τους φίλους της ομάδας. «Θέλω να ευχαριστώ τους παίκτες μου γιατί πίστεψαν και τα κατάφερα, αλλά και στους οπαδούς μας οι οποίοι μας υποστήριξαν μέχρι τέλους και πίστεψαν σε μας», για να συμπληρώσει: «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε προβλήματα με άσχημα ποσοστά στο τρίποντο και πολλά λάθη. Αλλάξαμε τον τρόπο επίθεσής μας στο δεύτερο ημίχρονο πηγαίνοντας πιο κοντά στο καλάθι κι αυτό άλλαξε το παιχνίδι. Νομίζω ότι η τελευταία φάση είναι ενδεικτική του τί έγινε στο παιχνίδι από το 25ο λεπτέ και μετά».

Για την απόδοση του Έλντερ-Ντέιβις: «Του άξιζε να βάλει το νικητήριο καλάθι. Είναι ένας φοβερός τύπος και πολύ ωραίος τύπος. Πήρε έξι επιθετικά ριμπάουντ στο δεύτερο ημίχρονο και μας έδωσε τη δυνατότητα για να κάνουμε επιπλέον επιθέσεις», είπε και ρωτήθηκε για τους φίλους του Ηρακλή. «Είναι εκπληκτικό και πολύ δύσκολο για κάθε αντίπαλο να παίξει σ’ αυτό το γήπεδο. Με τέτοιου είδους υποστήριξη είναι πολύ εύκολο για μας να παίξουμε και δύσκολο για τους αντιπάλους καθώς ακόμη κι εμείς, πολλές φορές, έχουμε ζήτημα επικοινωνίας και συνεννοούμαστε με τα μάτια.

Ρωτήθηκε για το αν τέτοιου είδους νίκες προσφέρουν επιπλέον κίνητρο για την παραμονή του στην ομάδα. «Κίνητρο για μας είναι το επόμενο παιχνίδι. Ήμασταν υπερβολικά χαρούμενοι στο Κύπελλο όταν νικήσαμε τη Μύκονο αλλά μετά από εκείνο το παιχνίδι ήμασταν… αηδιαστικοί. Ας μην κάνουμε λοιπόν το ίδιο λάθος. Να χαμηλώσουμε δηλαδή τους τόνους και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Προφανώς υπάρχει έκρηξη συναισθημάτων αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί».

Περιέγραψε μάλιστα την εικόνα που έλαβε χώρα πριν οι διαιτητές οριστικοποιήσουν το καλάθι του Ντέιβις και «τελειώσουν» το παιχνίδι. «Ο κόουτς Αταμάν ήταν πολύ σωστός στο τέλος. Ήρθε νωρίτερα, καθώς οι διαιτητές εξέταζαν τη φάση και μου έδωσε το χέρι του γιατί είχε καταλάβει τι είχε γίνει και ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι. Είναι ένας προπονητής με σπουδαία προσωπικότητα».

