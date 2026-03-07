Μάρκοβιτς: «Είχαμε έλλειψη πειθαρχίας»

Για την κακή περίοδο που είχε ο Πανιώνιος στο δεύτερο ημίχρονο αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπο, ο Νέναντ Μάρκοβιτς.

Το Περιστέρι επικράτησε του Πανιωνίου με 82-74 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με τον Νέναντ Μάρκοβιτς να αναφέρεται στις δηλώσεις του στο κακό δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του.

Επίσης ο Βόσνιος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Ξανθόπουλο και για το σύνολό του, δίνοντάς τους συγχαρητήρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νέναντ Μάρκοβιτς:

«Αρχικά, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Περιστέρι και στον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε ακριβώς με τον τρόπο που θέλαμε και για τον οποίο είχαμε προετοιμαστεί. Ήμασταν καλοί, ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια των πρώτων 20 λεπτών και ήμασταν συνεχώς μπροστά στο σκορ.

Ακόμα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μπήκαμε δυνατά, φτάνοντας τη διαφορά στους 11 πόντους. Όμως, από εκείνο το σημείο και μετά, εξαφανιστήκαμε από το παρκέ. Σταματήσαμε να τρέχουμε το επιθετικό μας πλάνο, σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα.

Το Περιστέρι ανέβασε την ένταση και την πίεσή του και εμείς χαθήκαμε τελείως. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τους 43 πόντους που πετύχαμε στο πρώτο μέρος, σκοράραμε μόλις 20 πόντους στα επόμενα 18 λεπτά. Αυτή σίγουρα δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε. Ήταν ένα πολύ κακό εικοσάλεπτο για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο».

Όταν ρωτήθηκε ο Νέναντ Μάρκοβιτς για την διαφορά στην απόδοση του Πανιωνίου στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο 20λεπτο και αν αυτό είχε να κάνει με την κούραση ή την έλλειψη αγώνων, απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, καθώς παίξαμε φιλικά παιχνίδια και κάναμε προπονήσεις. Θεωρώ πως το ζήτημα ήταν περισσότερο πνευματικό και έλλειψης πειθαρχίας».