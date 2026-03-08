Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Ο Πίτερς είχε κέφια

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ και με τον Πίτερς σε μεγάλη βραδιά, πήρε τη νίκη (100-73) και ανέβηκε στο 19-0 στην Stoiximan GBL.

Στο 19-0 βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 100-73 και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Stoiximan GBL.

Από την αρχή ο Ολμπιακός είχε τον έλεγχο, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει αντίδραση πριν το τέλος του ημιχρόνου, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να κοντράρει ουσιαστικά τους γηπεδούχους, που πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν.

Ο Πίτερς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 12 είχε ο Τζόυνς, 11 ο Φουρνιέ και από 10 οι Παπανικολάου και Χολ.

Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντίμσα είχε 13 πόντους.

 

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο Πίτερς μπήκε δυναμικά στο ματς και στο 6’ είχε ήδη 8 πόντους, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 17-7. Μάλιστα, παρότι στο«1» έπαιζε ο Γουόρντ τότε, η εικόνα του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι εξαιρετική, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 25-21. Ίδια εικόνα στο δεύτερο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 41-23 στο 17’, αλλά στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ να αντιδρά. Ο Δικέφαλος έτρεξε ένα σερί 0-10 και στο ημίχρονο το σκορ ήταν 41-33.

Ο Πίτερς μπήκε με καλάθι στο δεύτερο μισό και η διαφορά επέστρεψε σε διψήφιες τιμές, με τον Ολυμπιακό λίγο αργότερα να φτάνει ακόμη και στο +21, πριν μειώσει ο ΠΑΟΚ στο 69-48 του 30’. Η τέταρτη περίοδος έμοιαζε με αγγαρεία, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν κατέβασε ρυθμούς και έφτασε τους 100 πόντους, επικρατώντας εν τέλει με 100-73 του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73

NoPlayerPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKPF+/-Index
STARTERS
1F. NTILIKINAPG20:4042-4502-21000-200-0002212023115
16K. PAPANIKOLAOU (C)SF22:13104-7572-21002-5400-00033402011716
22T. DORSEYSG21:5383-8371-3332-5400-000333100288
25A. PETERSPF26:392610-12837-8873-4753-475213414032733
45D. HALLC24:33103-5603-5600-004-4100189510012521
BENCH
3T. WARDSF20:3773-6502-3661-3330-00112622042012
4G. BOURNELESPG3:2421-11001-11000-000-0000010001-13
5G. LARENTZAKISSG13:1331-7141-2500-501-25001110101-11-1
21O. NETZIPOGLOUSG15:2972-4501-11001-3332-2100145110011510
88T. JONESC15:27123-31003-31000-006-610002210001215
94E. FOURNIERSF15:52113-8371-3332-5403-3100011322032210
TEAM TOTALS10035-655324-337211-323419-219072734301011221135

NoPlayerPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKPF+/-Index
STARTERS
0T. ALLENSF20:0151-7141-5200-203-310022423202-284
6A. KONIARISPG24:3062-8251-4251-4251-25004471004-159
9N. CHOUGKAZPF19:5421-7141-4250-300-0010100100-22-2
26B. MOOREC16:0842-21002-21000-000-0012312101-147
33T. DIMSASG28:03134-9442-4502-5403-47503312003-49
BENCH
2C. MELVINPF19:43125-12414-6661-6161-110000002011-114
5B. TYREEPG24:01103-7421-4252-3662-210013453202-2214
11C. OMORUYIC17:04103-5603-5600-004-410023501103-1013
13T. ZARAS (C)G3:2400-000-000-000-000001000011
18N. PERSIDISPF12:3100-100-000-100-0011200000-91
20K. IATRIDISPF1:5052-21001-11001-11000-000000000015
25G. FILLIOSSG12:5162-4501-11001-3331-25012312101-26
TEAM TOTALS7325-643917-36478-282815-18831122331817811774
     

