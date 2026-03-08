Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ και με τον Πίτερς σε μεγάλη βραδιά, πήρε τη νίκη (100-73) και ανέβηκε στο 19-0 στην Stoiximan GBL.

Στο 19-0 βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 100-73 και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Stoiximan GBL.

Από την αρχή ο Ολμπιακός είχε τον έλεγχο, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει αντίδραση πριν το τέλος του ημιχρόνου, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να κοντράρει ουσιαστικά τους γηπεδούχους, που πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν.

Ο Πίτερς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 12 είχε ο Τζόυνς, 11 ο Φουρνιέ και από 10 οι Παπανικολάου και Χολ.

Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντίμσα είχε 13 πόντους.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο Πίτερς μπήκε δυναμικά στο ματς και στο 6’ είχε ήδη 8 πόντους, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 17-7. Μάλιστα, παρότι στο«1» έπαιζε ο Γουόρντ τότε, η εικόνα του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι εξαιρετική, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 25-21. Ίδια εικόνα στο δεύτερο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 41-23 στο 17’, αλλά στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ να αντιδρά. Ο Δικέφαλος έτρεξε ένα σερί 0-10 και στο ημίχρονο το σκορ ήταν 41-33.

Ο Πίτερς μπήκε με καλάθι στο δεύτερο μισό και η διαφορά επέστρεψε σε διψήφιες τιμές, με τον Ολυμπιακό λίγο αργότερα να φτάνει ακόμη και στο +21, πριν μειώσει ο ΠΑΟΚ στο 69-48 του 30’. Η τέταρτη περίοδος έμοιαζε με αγγαρεία, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν κατέβασε ρυθμούς και έφτασε τους 100 πόντους, επικρατώντας εν τέλει με 100-73 του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73

No Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK PF +/- Index STARTERS 1 F. NTILIKINA PG 20:40 4 2-4 50 2-2 100 0-2 0 0-0 0 0 2 2 1 2 0 2 3 11 5 16 K. PAPANIKOLAOU (C) SF 22:13 10 4-7 57 2-2 100 2-5 40 0-0 0 0 3 3 4 0 2 0 1 17 16 22 T. DORSEY SG 21:53 8 3-8 37 1-3 33 2-5 40 0-0 0 0 3 3 3 1 0 0 2 8 8 25 A. PETERS PF 26:39 26 10-12 83 7-8 87 3-4 75 3-4 75 2 1 3 4 1 4 0 3 27 33 45 D. HALL C 24:33 10 3-5 60 3-5 60 0-0 0 4-4 100 1 8 9 5 1 0 0 1 25 21 BENCH 3 T. WARD SF 20:37 7 3-6 50 2-3 66 1-3 33 0-0 0 1 1 2 6 2 2 0 4 20 12 4 G. BOURNELES PG 3:24 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 3 5 G. LARENTZAKIS SG 13:13 3 1-7 14 1-2 50 0-5 0 1-2 50 0 1 1 1 0 1 0 1 -11 -1 21 O. NETZIPOGLOU SG 15:29 7 2-4 50 1-1 100 1-3 33 2-2 100 1 4 5 1 1 0 0 1 15 10 88 T. JONES C 15:27 12 3-3 100 3-3 100 0-0 0 6-6 100 0 2 2 1 0 0 0 1 2 15 94 E. FOURNIER SF 15:52 11 3-8 37 1-3 33 2-5 40 3-3 100 0 1 1 3 2 2 0 3 22 10 TEAM TOTALS 100 35-65 53 24-33 72 11-32 34 19-21 90 7 27 34 30 10 11 2 21 135