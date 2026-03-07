Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74: Τα highlights της αναμέτρησης
Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στον Πανιώνιο για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Το Περιστέρι επικράτησε του Πανιωνίου με 82-74 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και έφτασε τις 9 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν με 13 πόντους (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντ 1 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόσεφ Τόμασον με 24 πόντους!
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
