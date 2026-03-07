Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στον Πανιώνιο για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Περιστέρι επικράτησε του Πανιωνίου με 82-74 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και έφτασε τις 9 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν με 13 πόντους (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντ 1 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόσεφ Τόμασον με 24 πόντους!