Δείτε τι ακριβώς ζητάει ο Τόμας Γουόκαπ ο οποίος ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ποια αναμένεται να είναι η αντίδραση των «ερυθρολεύκων».

Όπως έγινε γνωστό ο Τόμας Γουόκαπ ζήτησε από τον Ολυμπιακό να αποδεσμευτεί και να μείνει ελεύθερος επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ του Gazzetta για ρήξη μεταξύ στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» προανήγγειλαν ότι θα προβούν σε κάθε νόμιμο δικαίωμα εάν και εφόσον ο παίκτης δεν εμφανιστεί στο πρώτο ραντεβού της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Τι είναι όμως αυτό που ζητάει ο Αμερικανός γκαρντ μέσα από την μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του; Συγκεκριμένα ο Γουόκαπ, ο οποίος έχει προσφύγει στο δικαστήριο της Euroleague, ζητάει την λύση του συμβολαίου του, εξηγώντας μέσα στην καταγγελία του ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Από τη πλευρά του, ο Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολαίου με πλήρη υπαιτιότητα του Γουόκαπ εάν και εφόσον δεν εμφανιστεί ο παίκτης στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στις 20 Αυγούστου. Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και για δυσφήμηση του συλλόγου ως πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης.

Όσον αφορά τα διαφυγόντα κέρδη, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θα το στηρίξει στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με «μείον» έναν πλέι μέικερ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας ο οποίος, μάλιστα, αποτέλεσε βασικότατο μέλος την τελευταία πενταετία συμβάλλοντας τα μέγιστα στις επιτυχίες της ομάδας.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο, ότι αν ο παίκτης τραβήξει το σχοινί στα άκρα θα είναι πολύ δύσκολο να παίξει μπάσκετ την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο Γουόκαπ πήγε στην ELPA (σ.σ. συνδικαλιστικό όργανο παικτών της Euroleague) ζητώντας σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο έλαβε την απάντηση ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.