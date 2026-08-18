Φουρνιέ και Φρανσίσκο «κλέβουν» την παράσταση στις προπονήσεις της εθνικής Γαλλίας

Οι Εβάν Φουρνιέ και Σιλβέν Φρανσίσκο ολοένα και ανεβάζουν στροφές στις προπονήσεις της εθνικής Γαλλίας ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την δική τους «υπογραφή» βάζουν στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας της Γαλλίας οι Εβάν Φουρνιέ και Σιλβέν Φρανσίσκο, οι οποίοι ενισχύουν το συγκρότημα της χώρας τους ενόψει της Β' φάση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αμφότεροι έχουν τεθεί στην διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού ενόψει των δύο παιχνιδιών απέναντι στην Σλοβενία εντός έδρας και (27/08) και την Σουηδία εκτός (30/08). Μάλιστα έχουν καταφέρει να κλέψουν την παράσταση στις προπονήσεις, κάτι που φαίνεται και από τα βίντεο που έχει δημοσιεύσει η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ.

Να σημειωθεί ότι η Γαλλία έχει να δώσει και δύο φιλικά ματς με αντίπαλο τη Σερβία σε Βελιγράδι (20/08, 21:30) και Ορλεάνη (23/08, 19:00).

Ο Εβάν Φουρνιέ...

...και ο Σιλβέν Φρανσίσκο