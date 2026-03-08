Οι οπαδοί του Ηρακλή μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μαζί με τους παίκτες, έπειτα από την τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ηρακλής... σόκαρε τον Παναθηναϊκό μέσα στο «Ιβανώφειο» με 76-74, με τον κόσμο του... γηραιού να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο μετά το νικητήριο καλάθι του Έντλερ - Ντέιβις.

Συγκεκριμένα έπειτα από το εύστοχο καλάθι του Αμερικανού, ο κόσμος των Θεσσαλονικών μπήκε μέσα στο παρκέ και έγινε ένα κουβάρι μαζί με τους παίκτες του Ηρακλή, πανηγυρίζοντας την ιστορική νίκη που πέτυχαν κόντρα στους «πράσινους»