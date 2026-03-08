Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Τα highlights από την τεράστια νίκη των «κυανόλευκων»
Ένας απίθανος Ηρακλής έβγαλε το ρόπαλό του στη Θεσσαλονίκη και έριξε στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό κερδίζοντας με 76-74 χάρη στο buzzer beater layup του Τζάστιν Πάρκερ Έλντερ-Ντέιβις, ο οποίος ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε 29 λεπτά και είχε 20 πόντους με 7/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 0/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Εξαιρετικό ματς και από τον Ντι Τζέι Φάντεμπερκ, ο οποίος είχε από την πλευρά του άλλους 17 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ και μία τελική πάσα.
Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -21 του 23' και ολοκλήρωσε μια ιστορική ανατροπή φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Δείτε τα highlights του αγώνα
