Παπανικολόπουλος: «Είναι μια νίκη πιο κοντά στον στόχο»

Για την επιστροφή στις νίκες της Καρδίτσας μίλησε ο Νίκος Παπανικολόπουλος στις δηλώσεις του, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η Καρδίτσα επικράτησε της Μυκόνου με 103-77 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», με τον Νίκο Παπανικολόπουλο να στέκεται στις δηλώσεις τους, στην επιστροφή των θετικών αποτελεσμάτων της ομάδα τους.

Επιπλέον ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως ήταν ακόμα μία νίκη πιο κοντά στον στόχο της Καρδίτσας, που είναι η παραμονή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος:

«Ήταν μια καλή εικόνα, τα παιδιά από την διακοπή και μετά αλλά και μια δύσκολη ήττα στο Μαρούσι, δούλεψαν πολύ σκληρά, ξεκουράστηκαν που ήταν πολύ βασικό μετά από αυτό που περάσαμε από την 1η Γενάρη μέχρι την διακοπή. Δείξανε ότι το θέλανε, έχει πολύ δρόμο ακόμα.

Είναι μια νίκη πιο κοντά στον στόχο, θέλουμε να πάρουμε τα εντός έδρας παιχνίδια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα εκτός έδρας για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία.

Μπορεί να χάσαμε μερικά παιχνίδια στην λεπτομέρεια, παίξαμε κάποια εξαιρετικά παιχνίδια στην Ευρώπη και τα χάσαμε αλλά δεν έχει αδικήσει τον εαυτό της η ομάδα. Είναι αντικειμενικές συνθήκες, όταν παίζεις σε 45 μέρες 10 εκτός έδρας παιχνίδια και παίζεις στην Άλμπα και την ΑΕΚ, λογικό είναι και το φρόνιμα των παιδιών πέφτει και η κούραση να είναι μεγάλη. Λογικά πράγματα έχουνε γίνει, εγώ δεν βλέπω κάτι παράλογο».