Τον Πατ Μπέβερλι έχει εκτός εξάδας ξένων ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό (13:00) για το ματς της Stoiximan GGBL.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ματς της Stoiximan GBL στη 13:00 στο ΣΕΦ. Ο Παντελής Μπούτσκος πήρε την απόφαση να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Πατ Μπέβερλι.

Έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να δώσει μάχη με την πρώην ομάδα του, η οποία παραμένει αήττητη στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να φτάσει σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα.

Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης σε μια πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, θα έχει στην εξάδα ξένων της τους: Ταϊρί, Άλεν, Ντίμσα, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι.