ΠΑΟΚ: Χωρίς Μπέβερλι με Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ματς της Stoiximan GBL στη 13:00 στο ΣΕΦ. Ο Παντελής Μπούτσκος πήρε την απόφαση να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Πατ Μπέβερλι.
Έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να δώσει μάχη με την πρώην ομάδα του, η οποία παραμένει αήττητη στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να φτάσει σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα.
Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης σε μια πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, θα έχει στην εξάδα ξένων της τους: Ταϊρί, Άλεν, Ντίμσα, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι.
