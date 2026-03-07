Δείτε τα highlights και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Προμηθέα στη «Sunel Arena».

Η ΑΕΚ επικράτησε του Προμηθέα Πατρών στη «Sunel Arena» με 102-85, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γκρέι είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους 18 . Στον αντίποδα ο Χάρις πέτυχε 21 και οι Γκραντ και Τάκερ είχαν από 17 πόντους. Την Τετάρτη (11/03) η Ένωση έχει σημαντικό εντός έδρας ματς για το BCL κόντρα στην Τόφας, στην προσπάθεια που κάνει να βγει πρώτη στον όμιλο.