ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Προμηθέα στη «Sunel Arena».
Η ΑΕΚ επικράτησε του Προμηθέα Πατρών στη «Sunel Arena» με 102-85, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Γκρέι είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους 18 . Στον αντίποδα ο Χάρις πέτυχε 21 και οι Γκραντ και Τάκερ είχαν από 17 πόντους. Την Τετάρτη (11/03) η Ένωση έχει σημαντικό εντός έδρας ματς για το BCL κόντρα στην Τόφας, στην προσπάθεια που κάνει να βγει πρώτη στον όμιλο.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.