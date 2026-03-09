Άλεκ Πίτερς: Αναδείχθηκε MVP της 20ης αγωνιστικής
Ο Άλεκ Πίτερς πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 20ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL χάρη στις 33 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που έκανε και την διαφορά στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στα 26:39 που αγωνίστηκε σημείωσε 26 πόντους έχοντας 7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος.
Επίδοση με την οποία συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης αφήνοντας στην 2η θέση τον Μπράντον Τζέφερσον της Καρδίτσας ο οποίος είχε 28.
