Ο Άλεκ Πίτερς πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 20ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL χάρη στις 33 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που έκανε και την διαφορά στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στα 26:39 που αγωνίστηκε σημείωσε 26 πόντους έχοντας 7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος.

Επίδοση με την οποία συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης αφήνοντας στην 2η θέση τον Μπράντον Τζέφερσον της Καρδίτσας ο οποίος είχε 28.