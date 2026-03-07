ΑΕΚ: Η διάγνωση για Γκρέι
Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Προμηθέα και επικράτησε με 102-85, ανεβαίνοντας με 14-4 στη Stoiximan GBL. Ο Γκρέι χτύπησε στο στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο ματς
Η Ένωση έκανε γνωστή τη διάγνωση για τον τραυματισμό του βασικού της power forward, με τον παίκτη να έχει δεχθεί χτύπημα από αντίπαλο στο ζυγωματικό, κάτω από το δεξί μάτι ( κάκωση από απευθείας πλήξη, κάτωθεν του δεξιού οφθαλμού).
Η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το Ιατρικό Επιτελείο της ομάδας. Ο Γκρέι πραγματοποίησε άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση φέτος και τελείωσε με 19 πόντους. Εκ των βασικών πυλώνων του Σάκοτα, ο κορυφαίος all around παίκτης της ΑΕΚ.
