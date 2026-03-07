Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε εύκολα με 102-85 του Προμηθέα, φτάνοντας έτσι στο 14-4 στο πρωτάθλημα.

Δεν είχε πρόβλημα να... καθαρίσει στη SUNEL Arena τον Προμηθέα η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα επικράτησε με 102-85 και έτσι ανέβηκε στο 14-4 στη Stoiximan GBL πραγματοποιώντας έτσι την 9η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο Γκρέι χτύπησε στο πρόσωπο στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο ματς

Επέστρεψαν στην δράση ο Δημήτρης Φλιώνης και ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο κόσμος της ΑΕΚ δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα κι αποθέωσε τον Σάκοτα αρκετές φορές μέσα στο ματς. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Μιχάλης Κακιούζης που αποθεώθηκε από τον κόσμο της Βασίλισσας.

Ο Γκρέι είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους 18 . Στον αντίποδα ο Χάρις είχε 21 και οι Γκραντ και Τάκερ είχαν από 17 πόντους. Την Τετάρτη η Ένωση έχει σημαντικό εντός έδρας ματς για το BCL κόντρα στην Τόφας, στην προσπάθεια που κάνει να βγει πρώτη στον όμιλο.

ΑΕΚ - Προμηθέας: Το ματς

Γκρέι και Χαραλαμαπόπουλος είχαν από 4 πόντους στο ξεκίνημα του ματς για το 8-8 στ0 2'. Η Ένωση επιχείρησε το πρώτο της τρίποντο στο 5' με τον Μπάρτλεϊ, ενώ ο Γκρέι κάρφωσε εντυπωσιακά για το 14-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους... πήρε τη σκυτάλη και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 8 πόντους, με την Βασίλισσα να είναι μπροστά με 24-21.

Ο Μπράουν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 38-26 και σήκωσε στο πόδι τη SUNEL Arena στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση, με τον Γκρέι να φτάνει στους 12 και τον Χάρις να μειωνει σε 52-38 για τους Πατρινούς στο ημίχρονο.

Ο Γκρέι τραυματίστηκε στο κεφάλι, του προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στο ματς προς το τέλος της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές στο ματς και ο Γκρέι έκανε το 74-55 στο 29' επιστρέφοντας δριμύτερος στο ματς.

Η Ένωση δεν ένιωθε απειλή από τον Προμηθέα, ο οποίος δεν γινόταν να επιστρέψει στο ματς. Η ομάδα του Σάκοτα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με ρεσιτάλ και στις δύο μεριές του παρκέ, έκανε την 14η νίκη της στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85

Ο MVP... Ο Γκρέι με 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 18 πόντους

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Χάρις που είχε 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 3/4 τρίποντα του Λεκαβίτιτσιους και το 2/2 του Χαραλαμπόπουλου.

AEK BC MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % 0 R. Gray 23:23 19 8/11 72% 7/9 77% 1/2 50% 2/2 100% 1 4 5 0 0 1 1 4 3 23 8 K. Feazell 14:30 10 5/6 83% 5/5 100% 0/1 0% 0/1 0% 1 5 6 0 1 0 0 1 4 13 9 L. Lekavicius 29:35 18 5/7 71% 2/3 66% 3/4 75% 5/6 83% 0 0 0 4 2 1 0 2 5 18 24 F. Bartley 25:59 2 1/6 16% 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 7 2 0 0 1 17 6 33 V. Charalampopoulos 16:06 10 3/3 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 3 2 12 1 G. Skordilis 6:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 0 2 3 4 2 G. Brown III 18:46 12 5/8 62% 5/8 62% 0/0 0% 2/4 50% 2 3 5 0 1 1 0 4 18 12 4 D. Katsivelis 15:01 4 2/7 28% 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 5 2 0 0 1 -2 3 7 D. Flionis 6:06 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 1 14 5 11 N. Arsenopoulos 1:25 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 15 M. Pecarski 16:33 8 2/5 40% 0/2 0% 2/3 66% 2/2 100% 2 3 5 1 0 0 2 1 7 13 21 J. Nunnally 25:48 16 3/9 33% 0/1 0% 3/8 37% 7/7 100% 0 3 3 3 3 0 0 1 15 13 TOTAL 200 102 35/64 54% 23/40 57% 12/24 50% 20/24 83% 8 27 35 23 12 6 3 21 124