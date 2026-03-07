Δεν είχε πρόβλημα να... καθαρίσει στη SUNEL Arena τον Προμηθέα η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα επικράτησε με 102-85 και έτσι ανέβηκε στο 14-4 στη Stoiximan GBL πραγματοποιώντας έτσι την 9η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο Γκρέι χτύπησε στο πρόσωπο στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο ματς
Επέστρεψαν στην δράση ο Δημήτρης Φλιώνης και ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο κόσμος της ΑΕΚ δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα κι αποθέωσε τον Σάκοτα αρκετές φορές μέσα στο ματς. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Μιχάλης Κακιούζης που αποθεώθηκε από τον κόσμο της Βασίλισσας.
Ο Γκρέι είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους 18 . Στον αντίποδα ο Χάρις είχε 21 και οι Γκραντ και Τάκερ είχαν από 17 πόντους. Την Τετάρτη η Ένωση έχει σημαντικό εντός έδρας ματς για το BCL κόντρα στην Τόφας, στην προσπάθεια που κάνει να βγει πρώτη στον όμιλο.
ΑΕΚ - Προμηθέας: Το ματς
Γκρέι και Χαραλαμαπόπουλος είχαν από 4 πόντους στο ξεκίνημα του ματς για το 8-8 στ0 2'. Η Ένωση επιχείρησε το πρώτο της τρίποντο στο 5' με τον Μπάρτλεϊ, ενώ ο Γκρέι κάρφωσε εντυπωσιακά για το 14-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους... πήρε τη σκυτάλη και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 8 πόντους, με την Βασίλισσα να είναι μπροστά με 24-21.
Ο Μπράουν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 38-26 και σήκωσε στο πόδι τη SUNEL Arena στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση, με τον Γκρέι να φτάνει στους 12 και τον Χάρις να μειωνει σε 52-38 για τους Πατρινούς στο ημίχρονο.
Ο Γκρέι τραυματίστηκε στο κεφάλι, του προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στο ματς προς το τέλος της τρίτης περιόδου. Η ΑΕΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές στο ματς και ο Γκρέι έκανε το 74-55 στο 29' επιστρέφοντας δριμύτερος στο ματς.
Η Ένωση δεν ένιωθε απειλή από τον Προμηθέα, ο οποίος δεν γινόταν να επιστρέψει στο ματς. Η ομάδα του Σάκοτα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με ρεσιτάλ και στις δύο μεριές του παρκέ, έκανε την 14η νίκη της στο πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85
Ο MVP... Ο Γκρέι με 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 18 πόντους
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Χάρις που είχε 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 3/4 τρίποντα του Λεκαβίτιτσιους και το 2/2 του Χαραλαμπόπουλου.
|AEK BC
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|0
|R. Gray
|23:23
|19
|8/11
|72%
|7/9
|77%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|1
|4
|3
|23
|8
|K. Feazell
|14:30
|10
|5/6
|83%
|5/5
|100%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|13
|9
|L. Lekavicius
|29:35
|18
|5/7
|71%
|2/3
|66%
|3/4
|75%
|5/6
|83%
|0
|0
|0
|4
|2
|1
|0
|2
|5
|18
|24
|F. Bartley
|25:59
|2
|1/6
|16%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|7
|2
|0
|0
|1
|17
|6
|33
|V. Charalampopoulos
|16:06
|10
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|2
|12
|1
|G. Skordilis
|6:48
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|3
|4
|2
|G. Brown III
|18:46
|12
|5/8
|62%
|5/8
|62%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|3
|5
|0
|1
|1
|0
|4
|18
|12
|4
|D. Katsivelis
|15:01
|4
|2/7
|28%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|2
|0
|0
|1
|-2
|3
|7
|D. Flionis
|6:06
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|14
|5
|11
|N. Arsenopoulos
|1:25
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|15
|M. Pecarski
|16:33
|8
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|2
|1
|7
|13
|21
|J. Nunnally
|25:48
|16
|3/9
|33%
|0/1
|0%
|3/8
|37%
|7/7
|100%
|0
|3
|3
|3
|3
|0
|0
|1
|15
|13
|TOTAL
|200
|102
|35/64
|54%
|23/40
|57%
|12/24
|50%
|20/24
|83%
|8
|27
|35
|23
|12
|6
|3
|21
|124
|Promitheas Patras VIKOS COLA
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|C. Harris *
|28:15
|21
|7/14
|50%
|5/8
|62%
|2/6
|33%
|5/7
|71%
|0
|4
|4
|4
|2
|3
|0
|0
|-10
|17
|1
|D. Grant *
|33:42
|19
|7/15
|46%
|2/6
|33%
|5/9
|55%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|7
|2
|4
|0
|0
|-12
|17
|3
|J. Tucker *
|29:01
|17
|6/13
|46%
|3/6
|50%
|3/7
|42%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|-16
|13
|4
|K. Coleman *
|30:05
|12
|5/9
|55%
|5/7
|71%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|7
|7
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|17
|29
|A. Karagiannidis *
|22:57
|1
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|2
|3
|0
|4
|0
|3
|9
|5
|N. Plotas
|19:37
|9
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|2
|1
|3
|1
|3
|2
|2
|0
|-17
|11
|8
|D. Poulos
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|A. Lagios
|6:49
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-16
|0
|13
|J. Belo-Osagie
|10:47
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|-10
|4
|17
|G. Prekas
|7:17
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|-10
|0
|19
|I. Komnianidis
|4:23
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|S. Stavrakopoulos
|7:07
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|TOTAL
|85
|29/61
|47%
|18/33
|54%
|11/28
|39%
|16/22
|72%
|6
|24
|30
|18
|21
|12
|9
|1
|93
