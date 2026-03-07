Μίλιτσιτς: «Έτσι όπως παίξαμε όλοι έγιναν χαρούμενοι»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη ενώ μίλησε και για το λάθος του στο Final 8 του Κυπέλλου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, έπειτα από τη νίκη του Άρη επί του Αμαρουσίου, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είπε αρχικά ότι.. «αποδείξαμε ότι όλα ήταν θέμα διάθεσης. Είμαι χαρούμενος που επανήλθαμε στις νίκες. Δεν μου άρεσε να ακούω ότι δεν μας ταίριαζε σαν ομάδα το Μαρούσι. Ήταν ντροπή για μας. Ήταν όλα θέμα θέλησης κι αυτό φάνηκε. Αυτό είδα και στους παίκτες μου επιστρέφοντας από την εθνική Πολωνίας. Ήταν φανερό ότι πήραμε προσωπικά ό,τι έγινε στο Κύπελλο και θέλαμε να απαντήσουμε» και αναφέρθηκε στο παιχνίδι της ομάδας του.

«Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, δεν είχαμε εγωισμό στις επιθέσεις μας και προσπαθήσαμε να μοιράσουμε το παιχνίδι μας. Κι έτσι όλοι έγιναν χαρούμενοι. Οι σουτέρ, οι ψηλοί, οι κοντοί… όλοι. Είχαμε ισορροπία σαν ομάδα και ανοίξαμε τους χώρους», είπε και ρωτήθηκε για το ότι – σε αντίθεση με τον αγώνα του Κυπέλλου – η ομάδα του είχε σωστή αντίδραση στην pick n’ roll άμυνα. «Δεν ήταν ζήτημα τακτικής τα προβλήματα που είχαμε στην pick n’ roll άμυνα. Επιστρέφοντας και βλέποντας τον αγώνα του Κυπέλλου οι παίκτες μου ήξεραν πολύ καλά ποιοι έκαναν τα λάθη. Στο Κύπελλο έκανα κι εγώ προσωπικό λάθος που είπα ότι θα είχαν πέντε ημέρες ρεπό. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι, δεν έχει σημασία αν παίζεις τελικό ή απλά ένα παιχνίδι. Θα πρέπει να είσαι σκληρός».

Σχετικά με το ντέρμπι που ακολουθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε σ’ αυτό που προηγείται, την προετοιμασία. «Αυτή τη στιγμή θέλω να δω κάποια πράγματα που αφορούν το παιχνίδι μας, όπως για παράδειγμα τα πολλά ριμπάουντ που χάσαμε και αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ικανότητα στο επιθετικό ριμπάουντ. Θέλω λοιπόν να είμαστε σκληροί. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά είναι ότι πλέον έχουμε περισσότερες προπονήσεις στη διάθεσή μας, άρα και χρόνο για να ετοιμάσουμε ένα παιχνίδι», είπε μεταξύ άλλων.