Ο Έντλερ Ντέιβις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι.

Τεράστια ανατροπή πραγματοποίησε ο Ηρακλής, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74, με τον Έντλερ Ντέιβις να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Μωραίτης πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή του «γηραιού» και είδε τον Αμερικανό ελεύθερο κάτω από το καλάθι που ευστόχησε έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή.