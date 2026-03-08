Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74: Το νικητήριο καλάθι του Ντέιβις!
Ο Έντλερ Ντέιβις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι.
Τεράστια ανατροπή πραγματοποίησε ο Ηρακλής, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74, με τον Έντλερ Ντέιβις να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Μωραίτης πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή του «γηραιού» και είδε τον Αμερικανό ελεύθερο κάτω από το καλάθι που ευστόχησε έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi, (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
