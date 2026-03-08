Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 100-73 του ΠΑΟΚ για την 20η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις 19 νίκες στη σεζόν και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Πίτερς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, ενώ 12 είχε ο Τζόουνς, 11π. ο Φουρνιέ και από 10π. οι Παπανικολάου και Χολ. Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντίμσα είχε 13 πόντους.
Δείτε ΕπίσηςΠαπανικολάου: «Δεν μένουν πολλά χρόνια ακόμα, οι γυναίκες είναι το νούμερο ένα στη ζωή μας»
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.