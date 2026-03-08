Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 100-73 του ΠΑΟΚ για την 20η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις 19 νίκες στη σεζόν και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Πίτερς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, ενώ 12 είχε ο Τζόουνς, 11π. ο Φουρνιέ και από 10π. οι Παπανικολάου και Χολ. Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντίμσα είχε 13 πόντους.