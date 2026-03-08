Αταμάν μετά την ήττα από τον Ηρακλή: «Δεν κρατήσαμε τη διαφορά και χάσαμε»
Ο ¨Εργκιν Άταμαν είχε μόνο μια πρόταση να πει μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή.
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού, ο οποίος είδε την ομάδα του να χάνει διαφορά 20 πόντων και εν τέλει να γνωρίζει την ήττα, δεν είχε διάθεση να πει πολλά μετά το τέλος του αγώνα, με τον ίδιο να αρκείται σε λίγες μόνο λέξεις μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ.
«Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την διαφορά και ηττηθήκαμε», είπε ο Έργκιν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή.
Το βίντεο με την λακωνική απάντηση του Έργκιν Άταμαν:
