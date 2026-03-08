Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74: Η αποθέωση στον Ζόραν Λούκιτς
Ο Ζόραν Λούκιτς έζησε την απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς του Ηρακλή, αμέσως μετά την τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Τεράστια νίκη πέτυχε ο Ηρακλής επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74, με τον Ζόραν Λούκιτς να αποθεώνεται από τους οπαδούς του «γηραιού».
Ο Σέρβος τεχνικός δέχτηκε την απόλυτη αναγνώριση από τον κόσμο που βρισκόταν στο «Ιβανώφειο», φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Ο ίδιο ανταπέδωσε χειροκροτώντας και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους φιλάθλους.
Δείτε την αποθέωση του Ζόραν Λούκιτς:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.