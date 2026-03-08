Ο Ζόραν Λούκιτς έζησε την απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς του Ηρακλή, αμέσως μετά την τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Τεράστια νίκη πέτυχε ο Ηρακλής επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74, με τον Ζόραν Λούκιτς να αποθεώνεται από τους οπαδούς του «γηραιού».

Ο Σέρβος τεχνικός δέχτηκε την απόλυτη αναγνώριση από τον κόσμο που βρισκόταν στο «Ιβανώφειο», φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Ο ίδιο ανταπέδωσε χειροκροτώντας και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους φιλάθλους.