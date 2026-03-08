Άταμαν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση στη σεζόν»

Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού εξήγησε ότι αυτή είναι η χειρότερη περίοδος που διανύει η ομάδα του μέσα στη σεζόν.

Αν και στη flash interview ήταν αρκετά λιτός στις δηλώσεις του, ο Εργκίν Άταμαν είπε πολλά περισσότερα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα στο Ιβανώφειο και την 4η ήττα της ομάδας του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν μετά από αυτές κόντρα σε Ολυμπιακό, Άρη και Κολοσσό Ρόδου.

«Εκεί που προηγηθήκαμε με μεγάλη διαφορά νομίσαμε ότι είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Σταματήσαμε να παλεύουμε, να παίρνουμε ριμπάουντ… Ο Ηρακλής πήρε είκοσι επιθετικά ριμπάουντ. Και στην κρίσιμη στιγμή κάναμε δύο λάθη και τους δώσαμε δυνατότητα να επιστρέψουν με συνέπεια να χάσουμε το παιχνίδι».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν αυτή η ήττα ήταν ζήτημα κακής νοοτροπίας. «Πρέπει συγκεντρωθούμε στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν στην Ευρωλίγκα, τα οποία πρέπει να τα κερδίσουμε. Στα παιχνίδια του Πρωταθλήματος η νοοτροπία είναι διαφορετική, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας και προέρχεσαι από μια ήττα στην Ευρωλίγκα. Δεν δεν έχεις χρόνο να προετοιμαστείς πνευματικά. Μία εβδομάδα μετά την ήττα από τον Κολοσσό κατακτήσαμε το Κύπελλο. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στο μπάσκετ δεν μπορείς να στηριχθείς μόνο στην ικανότητα. Χρειάζεται χαρακτήρας, να παλέψεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να είσαι αποφασιστικός. Θεωρώ ότι η σημερινή ήττα δεν θα μας κοστίσει αλλά αν κάνουμε έστω μία εντός έδρας ήττα στην Ευρωλίγκα αυτή θα κοστίσει σημαντικά γιατί μιλάμε για παιχνίδια που κρίνουν τη χρονιά».

Σε ερώτηση για το τι άλλαξε στον Παναθηναϊκό μέσα σε δύο εβδομάδες με τις τρεις ήττες έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου απάντησε ότι… «τίποτα δεν άλλαξε. Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με όλη τη χρονιά αλλά έχουμε την ικανότητα για να την αλλάξουμε. Έχουμε εκπληκτικό ρόστερ, θα μπει και ο Λεσόρ και θα συνεχίσουμε για τον στόχο μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη χειρότερη κατάσταση στη σεζόν. Η ομάδα έχει δυνατότητες», είπε και ρωτήθηκε για το αν κόστισαν οι διαδοχικοί αγώνες. «Δεν θέλω να βρω δικαιολογία γι’ αυτή την ήττα επικαλούμενος το καλεντάρι της Ευρωλίγκα. Πέρυσι βρίσκαμε τον τρόπο να νικήσουμε τέτοιου είδους παιχνίδια αλλά φέτος δεν αποφύγαμε τις ήττες.»

Σχετικά με το αν οι παίκτες του… υποχωρούν στην έντονη πίεση απάντησε ότι… «όταν παίζεις στον Παναθηναϊκό ή τον κοουτσάρεις, υπάρχει πίεση και πρέπει να τη διαχειρίζεσαι. Κάθε παιχνίδι είναι μια μάχη για μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας με τις ομάδες που διεκδικούμε θέση στα Playoff της Ευρωλίγκα. Έχουμε την κατάσταση στα χέρια μας αλλά πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Πρώτα τα Playoff, μετά το Final Four. Έχουμε τελικούς μπροστά μας και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στον καθένα ξεχωριστά».