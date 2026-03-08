Με σημαντικές απουσίες θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή (16:00).

O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη στο ματς με τον Ηρακλή (16:00) για τη Stoiximan GBL. Ο Έργκιν Άταμαν επέλεξε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ.

Πρόβλημα και με Σλούκα (τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο). Θα δείξει τις επόμενες μέρες αν θα είναι έτοιμος για το ματς με τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Η εξάδα ξένων για το ματς με τον Ηρακλή: Σορτς, Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Χουάντσο.

Επίσης δεν θα αγωνιστούν οι Λεσόρ και Γκριγκόνις που είναι εκτός 8άδα στο πρωτάθλημα, ενώ και ο Αλεξάνδρος Σαμοντούροβ παραμένει τραυματίας.