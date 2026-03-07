Στο τι άλλαξε το Περιστέρι στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Πανιώνιο, αναφέρθηκε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε αμέσως μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Πανιώνιου, αναφέροντας τα στοιχεία που έδωσαν το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός μίλησε και για το ερχόμενο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενόψει των προημιτελικών του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Θέλω να δώσω πολλά μπράβο σε όλους. Για ακόμη μια φορά δείξαμε καρά-χαρακτήρα και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με τις προσθήκες που έκανε αλλά και την παρουσία του κόουτς Νέναντ Μάρκοβιτς, έχει αλλάξει τελείως την εικόνα της.

Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

Εμείς είχαμε έναν εξαιρετικό ρυθμό πριν από τη διακοπή, με πέντε νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες, και όταν έχεις ρυθμό και έρχεται μια αποχή τριών εβδομάδων μετά από τέτοιες επιτυχίες, ποτέ δεν είναι εύκολο να επανέλθεις. Νομίζω, όμως, ότι δουλέψαμε αρκετά καλά σε αυτό το διάστημα. Παρά τις απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το Περιστέρι, να έχει παίκτες που εξελίσσονται στις εθνικές και να εξελισσόμαστε όλοι μας, υπήρχε πάντα το ερωτηματικό της διακοπής, το οποίο επηρεάζει όλες τις ομάδες.

Αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς, στο πρώτο ημίχρονο δεν βάλαμε τα κορμιά μας στη φωτιά όπως είχαμε πει. Όπως τονίζω πάντα στα παιδιά, η τακτική δεν παίζει τόσο ρόλο όσο το πώς θα παλέψεις στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, μπήκαμε και παίξαμε όπως ακριβώς θέλαμε και όπως κάναμε πριν τη διακοπή, και αυτό νομίζω ότι άλλαξε όλη την ιστορία μέσα στον αγώνα. Καταφέραμε να κερδίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο και καλή συνέχεια.

Πλέον, συνεχίζουμε με το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ για την Ευρώπη.

Το έχω πει πολλές φορές, με βλέπετε έτσι χαρούμενο γιατί αν κάποιος μας έλεγε στην αρχή της σεζόν ότι θα βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο θα το παίρναμε, έχοντας ήδη 9 νίκες στην Ελλάδα και παίζοντας στους "8" του FIBA Europe Cup, οι περισσότεροι θα γελούσαν.

Εμείς όμως το πιστεύαμε. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να μας πάει στους "4" της Ευρώπης. Είναι μια τεράστια ευκαιρία, ειδικά για τα νέα παιδιά, να κυνηγήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς ξανά σε αυτή τη θέση»



Όταν ρωτήθηκε για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και το αν αλλάζει κάτι στην προετοιμασία, είπε: «Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι ένας προημιτελικός απέναντι σε μια ομάδα που γνωρίζουμε καλά. Παρά την αποχώρηση του κόουτς Ζντοβτς, παραμένουν οι συνεργάτες του, ενώ ήρθε ένας σπουδαίος προπονητής, ο Αντρέα Τρινκιέρι, που είναι τρομερός προπονητής επιπέδου EuroLeague. Βέβαια, απ’ όσο διάβασα στις δηλώσεις του δεν θα έχει μεγάλη επιρροή αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει η προετοιμασία μας. Εμείς προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γιατί ξέρουμε ότι έρχονται δύο "μήνες φωτιά" για μας.

Θα παρουσιαστούμε έτοιμοι. Περιμένουμε μια τρομερή ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο κόσμος εκεί διψάει για μπάσκετ, ειδικά με τις νέες επενδύσεις που γίνονται στον Ηρακλή, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Θα είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας να τη ζήσουμε και όπως έχω πει σε όλους στην ομάδα επειδή έχουμε και πολλά νέα παιδιά, αφού μας δίνετε αυτή η ευκαιρία πρέπει να κυνηγήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση, γιατί δεν ξέρεις αν ποτέ θα βρεθείς ξανά σ’ αυτή τη θέση».