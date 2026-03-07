Παπαθεοδώρου: «Δεν είχαμε καμία τύχη με 22 λάθη»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στον αριθμό των λαθών του Αμαρουσίου αλλά και στην πνευματική δύναμη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι παίκτες του.

Το Μαρούσι στάθηκε ανταγωνιστικά μόνο για ένα ημίχρονο στο Nick Galis Hall και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, είπε ότι… «συγχαρητήρια στον Άρη για τη νίκη του. Με 22 λάθη και 35 πόντους μέσα στη ρακέτα δεν είχαμε καμία τύχη να κερδίσουμε». Εκεί ρωτήθηκε για τον Τζόρνταν Ουόκερ και απάντησε… «είναι καλός παίκτης ο οποίος πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να σώσουμε την κατηγορία», για να συμπληρώσει σχετικά με το στοιχείο που χρειάζεται η ομάδα του.

«Θα πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί πνευματικά για να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις που μας παρουσιάζονται στο γήπεδο κάθε εβδομάδα. Όπως είναι απαραίτητο να παίξουμε πιο καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ».