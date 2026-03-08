Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο μεσημέρι στο ΣΕΦ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 100-73, έχοντας τον Άλεκ Πίτερς... καυτό με 26 πόντους. Στο «Ιβανώφειο» το ματς που έριξε την αυλαία της 20ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ηρακλής... σόκαρε τον Παναθηναϊκό και με νικητήριο καλάθι του Ντέιβις επικράτησε με 76-74.

Αποτελέσματα 20η αγωνιστική

Σάββατο (07/03)

Κυριακή (08/03)

Κατάταξη

Ολυμπιακός 19-0 Παναθηναϊκός 15-4 ΑΕΚ 14-4 ΠΑΟΚ 11-6 Άρης 10-7 Περιστέρι 9-9 Ηρακλής 8-10 Μύκονος 7-11 Προμηθέας 6-12 Καρδίτσα 5-14 Πανιώνιος 5-13 Κολοσσός 5-13 Μαρούσι 4-15

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος

Η επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο (14/03)

16:00: Μαρούσι - Περίστερι

16:00: Μύκονος - Προμηθέας

18:15: ΠΑΟΚ - Άρης

Κυριακή (15/03)