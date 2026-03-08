Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά την τεράστια νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού!
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού.
Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο μεσημέρι στο ΣΕΦ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 100-73, έχοντας τον Άλεκ Πίτερς... καυτό με 26 πόντους. Στο «Ιβανώφειο» το ματς που έριξε την αυλαία της 20ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ηρακλής... σόκαρε τον Παναθηναϊκό και με νικητήριο καλάθι του Ντέιβις επικράτησε με 76-74.
Αποτελέσματα 20η αγωνιστική
Σάββατο (07/03)
Κυριακή (08/03)
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 19-0
- Παναθηναϊκός 15-4
- ΑΕΚ 14-4
- ΠΑΟΚ 11-6
- Άρης 10-7
- Περιστέρι 9-9
- Ηρακλής 8-10
- Μύκονος 7-11
- Προμηθέας 6-12
- Καρδίτσα 5-14
- Πανιώνιος 5-13
- Κολοσσός 5-13
- Μαρούσι 4-15
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος
Η επόμενη αγωνιστική (21η)
Σάββατο (14/03)
- 16:00: Μαρούσι - Περίστερι
- 16:00: Μύκονος - Προμηθέας
- 18:15: ΠΑΟΚ - Άρης
Κυριακή (15/03)
- 12:45: Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής
- 13:00: Πανιώνιος - Ολυμπιακός
- 16:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
@Photo credits: eurokinissi, (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
