Η Ζάλγκιρις Κάουνας επικράτησε με 97-90 της Γιόναβος και στρέφει την προσοχή της στον Παναθηναϊκό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Με νίκη συνέχισε στο λιθουανικό πρωτάθλημα η Ζάγλκιρις που επικράτησε της Γιόναβος με 97-90 πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις παρότι δυσκολεύτηκε τα κατάφερε χωρίς τέσσερις βασικούς παίκτες (Γκος, Φρανσίσκο, Τουμπέλι, Μπραζντέικις) και στο τέλος πανηγύρισε την 19η νίκη του.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Σιρβίντις ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρτερ με 20π.

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει τη προσοχή της στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό (12/03, 22:00) στο «Telekom Center Athens» για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Λιθουανοί βρίσκονται στην 6η θέση με 17 νίκες και 13 ήττες, ενώ στον αντίποδα το σύνολο του Έργκιν Άταμαν είναι στην 9η θέση με 16-14.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 48-39, 73-63, 97-90