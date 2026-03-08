Ο Έλντερ-Ντέιβις του Ηρακλή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το νικητήριο καλάθι του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλντερ-Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Ηρακλή, με τον Αμερικανό να σκοράρει το καλάθι που έδωσε τη νίκη στον Γηραιό απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Έλντερ-Ντέιβις ήταν με δάκρυα στα μάτια, ενώ αφιέρωσε τη νίκη στην κόρη του που αναμένεται να γεννηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλντερ Ντέιβις:

«Είναι απίστευτο. Δακρύζω. Είμαι ευγνώμων. Το κλαμπ με υποδέχθηκε και είμαι τόσο υπερήφανος. Είναι δάκρυα χαράς. Πέρασα πολλά φέτος, τραυματίστηκα, αλλά είμαι εδώ, πήρα το σουτ και το έβαλα. Είναι τεράστια στιγμή.

Δεν σκόραραν πολύ μετά από ένα σημείο και είχαμε την ευκαιρία. Αν παίρναμε τα ριμπάουντ θα επιστρέφαμε και αυτό κάναμε.

Στο μωράκι μου αφιερώνω τη νίκη. Γεννιέται αυτή την εβδομάδα. Είμαι ευγνώμων. Κοριτσάκι μου, ο μπαμπάς σε αγαπά ήδη! »