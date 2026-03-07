Παρακολουθήστε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη επί του Αμαουσίου στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Άρης επικράτησε του Αμαρουσίου με 102-76 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς έφτασε εύκολα στην 10η νίκη της, ανεβαίνοντας στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Αμίν Νουά ηγήθηκε του Άρη απέναντι στο Μαρούσι, σημειώνοντας 23 πόντους (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/8 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος στα 26:53 που έμεινε στο παρκέ.