Άρης - Μαρούσι 102-76: Τα highlights της αναμέτρησης
Παρακολουθήστε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη επί του Αμαουσίου στο «Αλεξάνδρειο».
Ο Άρης επικράτησε του Αμαρουσίου με 102-76 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς έφτασε εύκολα στην 10η νίκη της, ανεβαίνοντας στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Αμίν Νουά ηγήθηκε του Άρη απέναντι στο Μαρούσι, σημειώνοντας 23 πόντους (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/8 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος στα 26:53 που έμεινε στο παρκέ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.