Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, τους τραυματίες, το κέφι των παικτών και για τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από την ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε: «Κατ' αρχήν να ευχηθώ καλή τύχη στον κόουτς Μπούτσκο, ο οποίος είναι πολύ καλός προπονητής. Έχω γνώση και το λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος σύλλογος και ανεξάρτητα αν έχει επικεντρώσει για την επόμενη χρονιά τις βλέψεις του, στο μπάσκετ όλοι μας δίνουμε εξετάσεις κάθε ημέρα, οπότε του εύχομαι καλή τύχη. Όσον αφορά την ομάδα μας ήταν ένα μεσημέρι, δύο ημέρες μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκόυ που είναι πάντα ιδιαίτερο και μπροστά μας έχουμε δύο παιχνίδια Τρίτη και Πέμπτη με γαλλικές ομάδες, που επίσης είναι ιδιαίτερα γιατί έχουν μεγάλη αθλητικότητα. Έτσι, στο παιχνίδι έπρεπε να παίξουν αρκετοί φρέσκοι παίκτες που τα κατάφεραν καλά, αν σκεφτούμε ότι είχαμε 30 τελικές πάσες, 100 πόντους και κερδίσαμε μια καλή ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ με μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους φιλάθλους της ομάδας μας που ήταν και πάλι πάρα πολλοί και αρκετές οικογένειες μεσημέρι Κυριακής. Είναι κάτι που το εκτιμούμε ιδιαίτερα».

Σχετικά με την απαίτηση του από παιχνίδια σαν το σημερινό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Η μόνη απαίτηση που έχω είναι να παίζουν με ένταση, όσο παίζουν, και να πασάρουν την μπάλα. Δεν φωνάζω σε κάποιον αν αστοχήσει σε σουτ ή σε βολές, αυτό που θέλω είναι να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι καθαρά πνευματικό θέμα. Παραδέχομαι ότι το πνευματικό θέμα βάλλεται όταν έχεις να παίξεις 4 παιχνίδια σε 6 ημέρες και τέτοιας ιδιαιτερότητας και τέτοιας σημασίας. Οπότε προσπαθώ να διαχειριστώ και εγώ την κατάσταση. Είμαι αυτός που έχει την ευθύνη αν δεν καταλήξουν καλά και πρέπει να πιέσω την ομάδα με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει. Είναι σημαντικό να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θέλουμε να το χάσουμε. Αυτά τα μεσημέρια προσφέρονται για χαλάρωση, η οποία συχνά φέρνει και τραυματισμούς, γιατί αν δεν παίξεις με ένταση δημιουργούνται και τέτοια θέματα».

Για το κέφι που δείχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δήλωσε: «Είναι ένα γκρουπ καλών χαρακτήρων. Βοηθάνε ο ένας τον άλλον και στηρίζουν τους συμπαίκτες τους ακόμη και αν παίζουν στην ίδια θέση. Ο Χολ είναι πολύ καλός παίκτης. Με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε, αλλά είδαμε σήμερα πόσο μας βοήθησε. Αυτή τη στιγμή το καλό για τον Ολυμπιακό είναι πως έχει και καλούς χαρακτήρες και μεγάλο ρόστερ, όμως τα παιχνίδια είναι τόσα πολλά που βλέπετε πως ακόμη και σήμερα παίξαμε με έναν πλέι μέικερ. Είναι πολύ σημαντική η χημεία στα αποδυτήρια, γιατί είναι πολλές οι υποχρεώσεις. Φεύγουμε τώρα αύριο και γυρίζουμε Παρασκευή από την Γαλλία. Οι παίκτες βλέπουν ο ένας τον άλλον περισσότερο από τις οικογένειές τους».

Για τους τραυματίες και αν θα ακολουθήσουν στη Γαλλία, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Θα ακολουθήσουν σίγουρα ο Βεζένκοβ και ο Μόντε Μόρις. Ο Γουόκαπ δύσκολα. Και οι άλλοι μπορεί να μην παίξουν αλλά επειδή θα είναι 5 μέρες το ταξίδι, μπορεί να μην είναι έτοιμοι στο ένα ματς και να είναι στο άλλο. Συνεχίζουν έτσι κι αλλιώς τη ρουτίνα τους. Η αυριανή προπόνηση θα μας δείξει πολλά».