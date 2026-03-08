Ο τρομερός Ηρακλής επέστρεψε από το -21 και με buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις έριξε στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό (76-74) ο οποίος γνώρισε την 4η φετινή του ήττα στην Stoiximan GBL!

Τεράστια νίκη σημείωσε ο Ηρακλής απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να δείχνουν έντονα σημάδια κατάρρευσης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα 48ωρο μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έπεσε θύμα και του αποφασισμένου «Γηραιού» στο «Ιβανώφειο».

Αν και βρέθηκε να προηγείται με 21 πόντους διαφορά ελέγχοντας πλήρως τον αγώνα, στο δεύτερο μισό ήρθαν τα πάνω-κάτω καθώς υπέστη πραγματικό μπλακ άουτ! Ο Ηρακλής εκμεταλλευτηκε πλήρως την αστοχία των φιλοξενούμενων, οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς το πίστεψαν, έκαναν την ανατροπή και πήραν την μεγάλη νίκη με το νικητήριο καλάθι του Έλντερ-Ντέιβις ακριβώς με την εκπνοή.

Ο 'Ελντερ-Ντέιβις ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του έχοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Φάντεμπερκ (17π., 6ριμπ.) και Μωραϊτης (11π., 4ριμπ., 3ασ.). Ενώ για τον Παναθηναϊκό ο Ναν είχε 21 πόντους και ο Σορτς 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Αρκετά νωθρό και νευρικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα και για τις δύο ομάδες. Αστοχία και χαμηλό σκορ έως το πεντάλεπτο (11-11) με τον Ηρακλή να βρίσκεται στο +3 (16-13 στο 7') αλλά ένα επιμέρους 7-2 έως το τέλος του δεκαλέπτου έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (18-20). Ο Κέντρικ Ναν είχε κλείσει την 1η περίοδο με 10 πόντους και έχοντας 3/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 4/4 βολές, με τους «πράσινους» να είχαν στο σύνολο 6/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, ενώ ο Ηρακλής αντίστοιχα 5/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 2/2 βολές.

Το «τριφύλλι» ανέβασε την άμυνα στην 2η περίοδο, βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση έχοντας εξασφαλίσει το ριμπάουντ και με επιμέρους 4-16 με πρωταγωνιστές τους Μήτογλου (8π.) και Χέιζ-Ντέιβις (8π.), βρέθηκε στο +14 (22-36 στο 17') έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το ημίχρονο έκλεισε με την μέγιστη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισό του αγώνα (28-43). Οι «πράσινοι» είχαν 13/21 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/11 βολές, 14-7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 3 λάθη, ενώ ο γηπεδούχους Ηρακλής 8/17 δίποντα, μόλις 3/19 τρίποντα και 3/4 βολές.

Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η διαφορά έφτασε και στο +21 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (29-50 στο 23') χάρη στους Σορτς και Ρογκαβόπουλο. Παρόλα αυτά δεν ανέβηκε περισσότερο και αυτό διότι ακολούθησε αστοχία από πλευράς των «πρασίνων». Κάτι που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι (αν και άστοχοι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών) γηπεδούχοι μειώνοντας στους 9 πόντους (50-59) έως και το τέλος του γ' δεκαλέπτου. Έως εκείνο το σημείο ο «Γηραιός» μέτρησε 13/27 δίποντα, 5/26 τρίποντα, 9/15 βολές, 15-15 ριμπάουντ, 8 ασίστ για 6 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι 18/32 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 8/11 βολές, 21-9 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 5 λάθη.

Ο Ηρακλής δεν τα παράτησε. Και σε αυτό βοήθησε η αστοχία των «πρασίνων» στο δεύτερο μισό του αγώνα. Η ομάδα του Λούκιτς ψαλίδισε τον δείκτη του σκορ και μείωσε στους τέσσερις πόντους (63-66 στο 36') έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σκορ 41-20 σε διάστημα 15 λεπτών και τον Παναθηναϊκό να είχε 1/11 τρίποντα από το 23' έως και το 35'. Ένα 4-0 του Παναθηναϊκού τον έφερε εκ νέου στο +7 (63-70 στο 37') αλλά και πάλι ο «Γηραιός» θέλησε να εκμεταλλευτεί όλες τις πιθανότητες που του αναλογούσαν.

Με δικό του σερί 7-0 έφερε το παιχνίδι στα ίσια (70-70 με 1:31 για το τέλος) αλλά με καλάθι ο Ναν στο 01:09 έφερε εκ νέου τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (70-72). Ο Ηρακλης ισοφάρισε εκ νέου πριν από το καλάθι του Ναν για το 72-74 αλλά με 2/2 βολές ο Μωραϊτης έφερε το ματς στα ίσια. Ο Κέντρικ Ναν πήρε και πάλι την επίθεση των «πρασίνων» όμως αστόχησε με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να έχει τον τελευταίο λόγο για τη νίκη με το buzzer beater layup του Έλντερ-Ντέιβις!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Ηρακλής το πίστεψε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 21 πόντους διαφορά. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος στα σουτ εντός παιδιάς, κακός στην άμυνα και έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να πραγματοποιήσουν την μεγάλη ανατροπή.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Έλντερ-Ντέιβις. Φυσικά. Τόσο για το νικητήριο καλάθι του όσο και για τη συνολική του παρουσία στο παρκέ έχοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντι Τζέι Φάντεμπερκ ο οποίος είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ ενω σημαντική ήταν και η συνεισφορά του... «πράσινου» (μιας και ανήκει στον Παναθηναϊκό), Δημήτρη Μωραϊτη με 11 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τολιόπουλος ο οποίος είχε 0/4 σουτ και ο Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος πραγματοποίησε το χειρότερο παιχνίδι του από τότε που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κέντρικ Ναν (21π.) προσπάθησε να σώσει τα προσχήματα χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Με την βοήθεια του Σορτς (15π., 5ασ., 5ριμπ.)

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74.

IRAKLIS BC (Coach: Z. LUKIC) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 0 D. FUNDERBURK 29:40 17 5/7 1/3 4/5 60% 3 3 6 1 0 0 0 4 8 1 19 2 Z. DARKO-KELLY 22:39 0 0/0 0/5 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 -2 -7 7 N. TSIAKMAS 24:07 8 2/3 1/4 1/2 42% 0 0 0 4 1 2 0 2 0 8 11 11 L. WARE 14:31 2 1/1 0/0 0/0 10% 3 3 6 0 1 0 1 4 1 7 8 19 J. EDLER-DAVIS 29:01 20 7/9 2/7 0/3 56% 6 1 7 3 0 1 0 3 2 -1 21 BENCH 1 J. STRONG 24:16 8 1/4 2/6 0/0 30% 1 4 5 4 2 0 0 2 1 0 8 5 C. SMITH 17:01 8 4/10 0/2 0/1 33% 0 4 4 0 2 0 0 0 1 -4 1 10 D. MORAITIS (C) 25:13 11 2/3 0/5 7/7 25% 0 2 2 4 3 0 1 5 6 13 12 12 K. KABOURIDIS 05:25 0 0/0 0/1 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -9 -1 14 V. CHRISTIDIS 08:07 2 1/3 0/0 0/0 33% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -4 1 TEAM TOTALS 76 23/40 6/33 12/18 39% 18 23 41 19 10 6 2 24 22 - 81