Ζιάγκος: «Παίζουμε την κατηγορία μας το επόμενο Σάββατο»
Η Καρδίτσα επικράτησε της Μυκόνου με 103-77 και πήρε... ανάσα παραμονής, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να αναφέρεται στις δηλώσεις του στο κρίσιμο ματς που δίνει η ομάδα του την επόμενη εβδομάδα.
Επίσης ο διεθνής τεχνικός μίλησε και για την δύσκολη περίοδο που περνάνε, ενώ τόνισε πως στόχος της Μυκόνου είναι να παραμείνει στην κατηγορία.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:
«Είχαμε σοβαρό μειονέκτημα στο αθλητικό κομμάτι παίζοντας απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε για την ζωή της απόψε. Εμείς είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη, η ομάδα φαίνεται κουρασμένη και σωματικά και πνευματικά. Μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε και θα πετύχουμε. Το φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι η Μύκονος έχει σωστή κατηγορία.
Είναι μια περίοδος δύσκολη και δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή την φάση. Η ομάδα χρειάζεται ένα σοβαρό φρεσκάρισμα το οποίο δεν έγινε στην διακοπή όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Παίζουμε την κατηγορία μας το επόμενο Σάββατο.
Η ομάδα έχει ξεκινήσει και συνεχίζει να παλεύει με πολλές ατυχίες. Απροσδόκητες απώλειες παιδιών και αυτό έχει διαταράξει τις ισορροπίες εσωτερικά. Η ομάδα μπερδεύεται με τις απουσίες και τις αλλαγές. Πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Ούτε η εικόνα του Κυπέλλου, ούτε η αποψινή βραδιά μας εκφράζει σε καμία περίπτωση. Μας προβληματίζει ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμα μαχητικότητας και ενέργειας».
