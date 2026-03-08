Φίζελ στο Gazzetta: «Διασκεδαστικό να παίζω με Γκρέι-Μπράουν, να στηρίζει ο κόσμος»

Ο ΚιΣόν Φίζελ μίλησε στο Gazzetta και αποθέωσε Γκρέι-Μπράουν, ενώ αναφέρθηκε και στην αυτοπεποίθηση που μεγαλώνει όσο περνά ο καιρός.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Προμηθέα και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 102-85. Εξαιρετική και στις δύο μεριές του παρκέ, έφτασε τις 9 σερί νίκες στη Stoiximan GBL και πλέον έχει μπροστά της το κρίσιμο ματς με την Τόφας την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το BCL.

H Ένωση δεν ζορίστηκε, ήταν προσηλωμένη στον στόχο και ακολούθησε πιστά το πλάνο του Σάκοτα για να έρθει αυτή η άνετη επικράτηση. Έδειξε έτοιμη για τα μεγάλα ματς που ακολουθούν.

Ο ΚιΣόν Φίζελ ξεκίνησε βασικός σε άλλο ένα ματς και έδωσε σημαντικές λύσεις στη Βασίλισσα. Τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 5/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ και 13 στην αξιολόγηση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στο Gazzetta και έδειξε πως διψά για δράση, ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τους Γκρέι και Μπράουν στη ρακέτα. Παραδέχθηκε πως πλέον νιώθει πιο έτοιμος και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενώ έστειλε και μήνυμα προς τον κόσμο της Ένωσης.

Για το αν του έλειψε η δράση με τα ματς, αφού υπήρχαν αρκετές μέρες μόνο με προπονήσεις: «Ήταν λίγο περίεργη περίοδος λόγω της διακοπής και το ξέρουμε όλοι αυτό. Είχαμε μόνο προπονήσεις, έβλεπα τους συμπαίκτες μου κάθε μέρα και μας έλειψε πολύ η δράση των αγώνων. Χαίρομαι που επέστρεψαν τα ματς και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

Για τη συνεργασία με Μπράουν και Γκρέι στη ρακέτα: «Είναι υπέροχοι τύποι, εξαιρετικοί παίκτες. Είναι εύκολο να συνεργάζομαι μαζί τους στο παρκέ και προσπαθούμε όλοι μας να βοηθάμε την ΑΕΚ να φτάσει σε νίκες για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας. Είναι διασκεδαστικό να μοιράζομαι το παρκέ με αυτούς τους παίκτες και το κάνουν πιο εύκολο και για μένα».

Για το ματς που έρχεται με Τόφας και τον στόχο στο BCL: «Εμείς πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας, να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο physical και να μην αφήσουμε τους αντιπάλους να μας βγάλουν από τον ρυθμό και να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του ματς, τόσο σωματικά, όσο και πνευματικά. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα έχουμε καλές πιθανότητες να φτάσουμε σε νίκες και στο BCL»

Για την δική του κατάσταση και το ματς των 10+ πόντων που έκανε: «Πλέον έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Με βοήθησε η διακοπή και όλες αυτές οι προπονήσεις με τους συμπαίκτες μου. Είναι σημαντικό για μένα. Με προετοίμασε να είμαι έτοιμος για τα απαιτητικά ματς που θα έρθουν. Νιώθω έτοιμος, είμαι καλά».

Για το μήνυμα του προς τον κόσμο της ΑΕΚ: «Να είναι πάντα δίπλα μας, να στηρίζουν και να έρχονται στο γήπεδο για να φτάνουμε όλοι παρέα σε νίκες. Τους θέλουμε κοντά μας σε κάθε ματς».

Για το γεγονός πως η Ένωση έπαιξε για πρώτη φορά στη σεζόν με full ρόστερ και χωρίς τραυματίες: «Σίγουρα είναι σημαντικό. Είχαμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Ο κάθε παίκτης μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα και όλοι είναι πολύτιμοι για την ΑΕΚ. Ήταν ωραίο που παίξαμε με full ρόστερ και σίγουρα πρέπει να μείνει έτσι η κατάσταση, αφού έρχονται πολύ απαιτητικά ματς σε Ελλάδα και ΒCL».