Ζιάγκος: «Η Μύκονος θα ανακάμψει, τα παιδιά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν»

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Καρδίτσα πως οι νεοφώτιστοι καλούνται να βρουν τον πραγματικό, καλό εαυτό τους.

Η Μύκονος γνώρισε την ήττα από την Καρδίτσα στο Κ.Γ. «Γιάννης Μπουρούσης», για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL, και πλέον ρίχνει όλο το βάρος στην προσεχή αναμέτρηση με τον Προμηθέα (14/3, 16:00), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ώστε να πάρει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση στη μάχη για την παραμονή.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των νεοφώτιστων, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τους Θεσσαλούς: «Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για τη νίκη της, έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Σε αυτό συμβάλαμε κι εμείς. Δεν ανταποκριθήκαμε καθόλου στις απαιτήσεις του αγώνα, γνωρίζοντας πως η Καρδίτσα έπαιζε τον "τελικό" της παραμονής της. Έναν από τους τελικούς που έχει να δώσει... Κι έτσι ακριβώς προσέγγισε το παιχνίδι.

Η ομάδα είναι εμφανώς αγωνιστικά μπερδεμένη, με τις απουσίες και τα προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πνευματικά και σωματικά κουρασμένη. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις ώστε η ομάδα να ανακάμψει, πράγματι περνάει μια δύσκολη περίοδο. Ώστε να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, σε αυτό που είχαμε κάνει και είχαμε χτίσει ως τώρα. Να βρούμε τον πραγματικό και καλό μας εαυτό. Αυτή είναι η προτεραιότητα.

Και να εντοπίσουμε τα αίτια για τα οποία η ομάδα έχει περιέλθει σε μια δύσκολη αγωνιστικά φάση. Παίζουμε τον "τελικό" μας το Σάββατο. Τον "τελικό" παραμονής με τον Προμηθέα, εντός έδρας. Η ομάδα θα ανακάμψει. Τα παιδιά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αυτά τα παιδιά μας έφεραν ως εδώ, με τις γνωστές προσθαφαιρέσεις και τα προβλήματα που, ομολογουμένως, μας έχουν μπερδέψει. Αλλά δουλειά μας είναι να βρούμε τις λύσεις. Θα τις βρούμε. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε και η ομάδα θα πετύχει τον στόχο της παραμονής».