Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία και θα διεξαχθεί στο νέο προπονητήριο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο ραντεβού των «ερυθρολεύκων» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Τις δύο πρώτες ημέρες, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα περάσουν αρχικά από τα καθιερωμένα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις ενώ στη συνέχεια θα μπουν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων μέχρι το πρώτο φιλικό παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο (σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΚΑΕ) για την Κυριακή 30 Αυγούστου.

Όπως είναι γνωστό οι «ερυθρόλευκοι» θα περάσουν ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς στη «SUNEL Arena» την οποία και θα χρησιμοποιούν ως έδρα για τα ματς της Euroleague και του εγχώριου πρωταθλήματος. Όμως από τη στιγμή που το ΣΕΦ βρίσκεται υπό... ανακαίνιση, το ερώτημα αφορούσε την προετοιμασία και σε ποιο γήπεδο θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις.

Ο Ολυμπιακός θα «μπει» άμεσα στο νέο υπερσύγχρονο προπονητήριο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το οποίο είναι έτοιμο και «βαδίζει» στα πρότυπα του NBA. Εκεί θα διεξαχθούν και όλες οι προπονήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας καθώς είναι το πρώτο κομμάτι των εργασιών που έχει παραδοθεί στους «ερυθρόλευκους».